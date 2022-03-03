الاتحاد العربي للسباحة يثبت اقامة النسخة القادمة للبطولة العربية لكرة الماء بتونس خلال شهر نوفمبر المقبل

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قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للسباحة خلال اجتماعه يوم الخميس بتونس العاصمة تثبيت اقامة البطولة العربية لكرة الماء بتونس خلال شهر نوفمبر القادم.وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، قال طه سليمان الكشري رئيس الاتحاد العربي للسباحة ان هذا الاجتماع شكل فرصة لضبط الرزنامة السنوية لمختلف المسابقات المقررة خلال سنة 2022 وفي مقدمتها البطولة العربية للسباحة بمدينة وهران من 20 الى 23 جويلية متبوعة بمسابقة اخرى في الجزائر في اختصاص المياه الحرة على مسافة 5 كلم الى جانب البطولة العربية لكرة الماء خلال شهر نوفمبر المقبل بتونس وبطولة الاندية العربية لكرة الماء بالكويت في شهر ديسمبر القادم.واضاف ان المكتب التنفيذي قرر ايضا تنظيم قبل يومين من انطلاق كل منافسة عربية ملتقيات تكوينية لفائدة الحكام والمدربين بما من شانه ان يساهم في مزيد اثراء زادهم الفني ويجعلهم اكثر الماما باللوائح المعتمدة في مختلف الاختصاصات داعيا الى ضرورة دعم علاقات التعاون بين الاتحادات الوطنية الاعضاء بالاتحاد العربي للسباحة والسعي الى تبادل التجارب وتكثيف التربصات المشتركة في اتجاه رفع القدرات التنافسية للسباحين العرب وبلوغ المستوى العالي.ومن جهة اخرى، اعلن طه سليمان الكشري عن عقد اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد العربي للسباحة للمدة النيابية 2021-2024 خلال شهر ماي القادم بمدينة الدار البيضاء مشيرا في هذا السياق الى انه ستتم في الفترة القادمة مخاطبة الاتحادات الوطنية العربية الاعضاء لتاكيد مشاركاتها وتقديم مترشحيها للفترة النيابية القادمة.ومن ناحيته، اكد الهادي بن حسن رئيس الجامعة التونسية للسباحة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للسباحة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على ضرورة احكام الاستعداد لمختلف الاستحقاقات القادمة التي تنتظر السباحة التونسية خلال السنة الحالية وعلى راسها العاب البحر الابيض المتوسط المقررة بمدينة وهران من 25 جوان الى 5 جويلية القادم والبطولة الافريقية للسباحة المبرمجة بتونس من 20 الى 25 اوت المقبل والبطولة العربية لكرة الماء التي ينتظر اقامتها خلال شهر نوفمبر بمشاركة العديد من البلدان على غرار الجزائر ومصر والمغرب والكويت والسعودية والعراق.وتابع ان الادارة الوطنية الفنية للجامعة منكبة حاليا على وضع الاستراتيجية الكفيلة بضمان مشاركة متميزة في مختلف هذه المواعيد من خلال اعداد برنامج تحضيري ثري ومتنوع وضبط قائمة موسعة من السباحين باعتبار ضغط الرزنامة وكثافة المسابقات الاقليمية والعربية والقارية معربا عن امله في ان يتوفق السباحون التونسيون في تحقيق نتائج باهرة تخول لهم كالعادة لعب الادوار الاولى وحصد اكثر ما يمكن من الميداليات.