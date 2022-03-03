مدنين: اختتام اشغال المؤتمر الـ22 للمنظمة الافريقية لتجارة البذور اليوم الخميس

. ..

. .

تختتم، اليوم الخميس، بجزيرة جربة من ولاية مدنين، أشغال المؤتمر الـ22 للمنظمة الافريقية لتجارة البذور، الذي استضافته للمرة الثالثة بتونس، الغرفة النقابية الوطنية للبذور والمشاتل، بصفتها عضوا بالمنظمة، من بين 28 اتحادا افريقيا لتجارة البذور، والتي ترأسها رئيس الغرفة النقابية الوطنية للبذور، رياض القابسي، من سنة 2018 الى 2020.ومثل هذا المؤتمر، مناسبة لتبادل المشاركين الذين بلغ عددهم 180 مشاركا من 23 دولة افريقية، الى جانب دول أخرى أوروبية وأمريكية وآسياوية، حول آخر المستجدات في مجال البذور، وتطورات الاطر التنظيمية المتعلقة بها، وبحث المشاكل المطروحة والتحديات التي فرضتها التغيرات المناخية، واثار الافات والامراض وكيفية ضمان استدامة نمو قطاع البذور وفق، القابسي.كما اهتم جزء هام من المؤتمر، بابرام عقود بيع وشراء بين الجمعيات المشاركة والقيام بمحادثات ثنائية، توازيا مع الجانب العلمي للتظاهرة، اضافة الى تنظيم معرض وذلك في اطار اهداف المنظمة الافريقية لتجارة البذور في تسهيل تجارة البذور وتسهيل حركة تنقلها الى الفلاح لتحسين دخله ومردوديته وتحسين الفلاحة، مع الحرص على الحفاظ على جودة هذه البذور ونوعيتها في اطار ضمان السلامة النباتية والملكية الفكرية .ويعتبر الاهتمام بالبذور الوطنية، خاصة من القمح والشعير مسألة هامة، حسب القابسي، مشيرا الى ضرورة تحسين استعمال البذور المثبتة او المحسنة لتطوير المردودية سواء للفلاح او للفلاحة، وهو ما يساهم في تحقيق الامن الغذائي، خاصة في مثل هذه الفترة من الحرب الروسية الاوكرانية، وما ستفرزه من ارتفاع في اسعار القمح، حسب قوله.وتشهد البذور تطورا في افريقيا على مستوى انواعها، وتحسنا في مردوديتها، وخاصة امام بروز عدة شركات للبذور، توفر اصنافا على درجة من الجودة، الى جانب توفر البذور الجيدة للفلاح والتي تتلاءم مع التغيرات المناخية وذات منتوج وفير، بما يساهم في تطوير مردوديته ما جعل قطاع تجارة البذور مجالا مهما للاعمال، وفق ما ذكره احد المشاركين الافارقة بالملتقى.