انقطاع توزيع ماء الشرب ببعض الاحياء بتونس العاصمة مساء السبت 5 مارس 2022

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أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الخميس، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة السادسة مساء من السبت 5 مارس 2022 بكل من شارع باب بنات وأنهج المرّ والنساء والسكاجين وبن محمود وسوقي العطّارين واللّفة.ويأتي هذا الانقطاع، بحسب بلاغ صادر عن الشركة الوطني لاستغلال وتوزيع المياه، نتيجة لأشغال ربط على قناة توزيع المياه قطر 400 مم المزودة لمدينة تونس على مستوى سيدي عبد الله.وأكدت الشركة في السياق ذاته، ان استئناف توزيع المياه تدريجيا سيتم بداية من الساعة الثانية بعد الزوال من الاحد 6 مارس 2022، مشيرة الى ان الاشغال ستتواصل ليلا نهارا على مدار الساعة الى حين استكمال الاشغال.