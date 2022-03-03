غلق الطريق الجهوية رقم 82 على مستوى المدخل الجنوبي لمدينة سوسة من جهة المنستير من 3 الى 6 مارس 2022

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أفادت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسوسة، الخميس، انه سيتم غلق الطريق الجهوية رقم 82 على مستوى المدخل الجنوبي لمدينة سوسة من جهة المنستير والقيام بتحويل جزئي لحركة المرور وذلك بداية من اليوم الخميس وحتى الاحد 6 مارس 2022 .وأوضحت الادارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسوسة انه سيتم غلق هذه الطريق في إطار أشغال إصلاح أضرار الفيضانات، وفق بلاغ نشرته وزارة التجهيز والإسكان، الخميسوسيكون على العربات القادمة من المنستير مواصلة السير من مفترق محطة توليد الكهرباء باعتماد الطرق الموازية المحاذية للمحطة اما العربات القادمة من سوسة باتجاه المنستير فسيكون عليها السير باعتماد الطريق الفرعية التي تمت تهيئتها للغرض بعد مفترق المعرض باتجاه الطريق الموازية بالمنطقة الصناعية سيدي عبد الحميد.ودعت الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بسوسة، مستعملي الطريق توخي الحذر مع التخفيف في السرعة واحترام إشارات المرور والعلامات المركزة بموقع التدخل.