المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بأريانة تتعهد بوضعية امرأة تعرضت للعنف الشديد من قبل زوجها

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تحوّل فريق من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بأريانة يضمّ مندوب حماية الطفولة ورئيسة مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالجهة للتعهد بوضعية امرأة تعرضت للعنف الشديد من قبل زوجها بإحدى مناطق ولاية أريانة، وفق ما أفادت به وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.وتبين إثر التحري أن الزوجة تقدمت بشكاية إلى الوحدة المختصة وتحصلت على تسخير طبي لمعاينة الأضرار الجسدية ومازالت الأبحاث جارية والزوج في حالة فرار، وفق بيان الوزارة.وقالت الوزارة إنه بناء على معطيات وحدة النهوض الاجتماعي فإن هذه الأسرة تتفع بالعديد من المساعدات الاجتماعية حيث تحصلت على مسكن اجتماعي ودفعة من المساعدات الاستثنائية وبطاقة علاج مجانية ومنحة العائلات المعوزة ومنحة الأبناء دون 6 سنوات وبطاقة إعاقة.