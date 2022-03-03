ندوة دولية حول موضوع "اللامركزية في تونس .. بين الإنجازات والرهانات والآفاق"

. ..

. .

أكّد رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، عدنان بوعصيدة، على "ضرورة إدخال جملة من الإصلاحات المتعلقة خاصة بالقانون الإنتخابي وذلك لضمان استقرار المجالس البلدية وضرورة مراجعة المالية والجباية المحلية، خصوصا أمام تراجع ميزانية البلديات من 4 بالمائة إلى 75ر2 بالمائة من ميزانية الدولة" وهي نسبة قال إنها "ضعيفة جدا مقارنة مع الجزائر حيث تقدّر ب 11 بالمائة ومصر ب 13 بالمائة والمغرب ب 14 بالمائة من ميزانيات هذه الدول.وفسّر بوعيصدة خلال الندوة الدولية التي نظّمها اليوم الخميس، المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، بعنوان "اللامركزية في تونس بين الإنجازات والرهانات والآفاق" أن مثل هذه الميزانية المخصصة للبلديات، لن تمكّن من وضع تنمية محلية وتنمية اجتماعية وإصلاح البنية التحتية"، مؤكدا أن تثبيت مسار اللامركزية اليوم وتفعيله لايمكن أن يكون إلا عبر تنمية قاطرة للاقتصاد على الصعيد الوطني، وليس فقط على الصعيد المحلي". واعتبر أنه "في صورة عدم تفعيل هذا المسار، فإننا سنذهب إلى انهيار الدولة وانهيار اقتصادي أكبر".من جهتها قالت المديرة العامة للمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، نائلة العكريمي "إن مسار اللامركزية في تونس وفي منطقة شمال إفريقيا والشرق الاوسط ما يزال طويلا وشاقا ويعاني من جملة من الصعوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"وأوضحت بمناسبة هذه الندوة التي تتزامن مع الذكرى العاشرة لتاسيس هذا المركز الدولي، أن مختلف هذه الصعوبات متأتية أساسا من ضرورة الاستجابة للانتظارات المستعجلة لمختلف الجهات والفئات".واضافت أن الحل لكل هذه الصعوبات يكمن في "تفعيل الإرادة الجماعية لتحقيق التغيير الحقيقي وتطوير المستوى القانوني والتشريعي من خلال إحداث أطر قانونية ضرورية لتحديد واجبات ومسؤوليات كل المتدخلين، فضلا عن تمكين الجماعات المحلية من الموارد الضرورية وخاصة الذاتية منها، لانجاز برامجها ومشاريعها التنموية، على المدى المتوسط والبعيد وتوفير الموارد البشرية القادرة على وضع الخطط ومتابعة تنفيذها، قصد التمكن من تحقيق استثمارات ذات جودة عالية".من جهته قال رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية، منذر بوسنينة "إن البلديات تحمّلت منذ سنوات إرثا مضاعفا، ناتجا عن فترة طويلة من المركزية المفرطة للخدمات العامة، بالاضافة إلى الاختلالات التي عرفتها فترة انتقالية طويلة نسبيا إبان الثورة".وأضاف أن خطة إنجاز مسار اللامركزية لم تساعد في الواقع على تحقيق تغييرات ملموسة، على مستوى الخدمات المحلية وذلك نتيجة نقص الامكانيات المادية والذي تعمّق أكثر مع انتشار الواسع لجائحة كوفيد 19".يُذكر أن الندوة حضرها ضيوف وخبراء وممثلون عن البلديات وكذلك المجتمع المدني من تونس وليبيا والجزائر وهولندا وكندا.