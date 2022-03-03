مهرجان 6 فيفري للإبداع والفنون في دورته الرابعة يهتمّ بالميز العنصري على أساس اللون

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// مسابقة لأفضل صورة وأفضل مقال رأي

تنظم جمعية شكري بلعيد للإبداع والفنون الدورة الرابعة لمهرجان 6 فيفري للإبداع والفنون من 12 إلى 15 مارس الحالي تحت شعار "إنسان بكلّ الألوان".وتهتمّ هذه الدورة في مختلف أنشطتها وفقراتها الفنية والثقافية بقضية الميز العنصري على أساس اللون، وفق ما أفاد مدير المهرجان عبد السلام البغوري في ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.ووفق البرنامج الذي أعدّه المنظمون، تفتتح هذه الدورة يوم 12 مارس مساءً بفضاء المركز الثقافي المدرسي محمود المسعدي بالعاصمة بتكريم مجموعة من الناشطين والحقوقيين هم العدّاءة سمية بوسعيدي وإيمان قزارة بن صالح والفنان خميس البحري والشاعر الفقيد بلقاسم اليعقوبي، تليها قراءات شعرية لكمال الغالي والناصر الرديسي ثم العرض الموسيقي الشعري للثنائي طارق معتوق وليلى ناسيمي. ويختتم اليوم الأول من هذه الدورة بعرض لموسيقى الجاز.وبرمج القائمون على المهرجان يوم 13 مارس مجموعة من الأشرطة السينمائية سيتمّ عرضها بالشراكة مع الجامعة التونسية لنوادي السينما في المركز الثقافي المدرسي محمود المسعدي، وهي أشرطة تتمحور حول الميز العنصري على أساس اللون. وسيكون لروّاد المهرجان عرض فني متنوع في ساحة الشهيد شكري بلعيد، ويضمّ العرض موسيقى الجاز وورشة في الرسم الحر ومداخلات شعرية.وتحتضن دار الكتب الوطنية يوم 14 مارس أشغال ندوة فكرية تتمحور حول "السود بين الاندماج والإقصاء" سيؤثثها كل من الصحفية بجريدة الشعب سلمى الجلاصي معيزي والأستاذ الجامعي والموسيقي زهير قوجة وأستاذ الفلسفة بحار عمري والأستاذة الجامعية والمؤرخة حياة عمامو والكاتب نور الدين الخبثاني.ويتابع الجمهور في اليوم نفسه بفضاء المركز الثقافي المدرسي محمود المسعدي عرضا لمسرحية "بلوكاج" من إنتاج جمعية شكري بلعيد للإبداع والفنون تمثيل الثنائي غسان مرابط وأميرة بن شيخة وإخراج محمد الكشو. وتختتم أشغال اليوم الثالث من هذه الدورة في فضاء المكتبة السينمائية بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي حيث سيتم عرض مجموعة من الأشرطة القصيرة بالشراكة مع المكتبة السينمائية.ويُسدل الستار على هذه الدورة يوم 15 مارس بتكريم المشاركين وتتويج الفائزين في أشغال ورشة السينما وورشة الفلسفة الموجهة للطفل. مع تقديم قراءات شعرية لأنيس شوشان والطيب بوعلاق بالإضافة إلى عرض موسيقي لمنصف بن مسعود وعرض آخر لموسيقى السطمبالي.وأعلنت هيئة المهرجان عن تنظيم مسابقة لأفضل صورة موجهة للمصورين الهواة بآلات تصوير أو بعدسة الهاتف الذكي، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة لطلبة معهد الصحافة وعلوم الإخبار حول أفضل مقال رأي. ووتتمحور المسابقتان حول الميز العنصري. وتُرسل الأعمال المخصّصة للمسابقة قبل يوم 10 مارس الحالي على البريد الالكتروني للمهرجان info@artchok.org.وعبّر المنظمون عن تطلّعهم للحصول على دعم من وزارة الشؤون الثقافية من أجل تنفيذ عدد من المشاريع الثقافية الأخرى.وتجدر الإشارة إلى ان جمعية شكري بلعيد للإبداع والفنون تأسست يوم 4 أكتوبر سنة 2013. ومن أهم أهدافها ترسيخ قيم الثقافة الوطنية والكونية المستنيرة والعقلانية والدفاع عن حرية الإبداع والفكر ضدّ كلّ أشكال الرقابة والمنع.