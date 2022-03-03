أريانة: وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بتسليم المساكن الاجتماعية لمستحقيها

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دعا عدد من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، صباح اليوم الخميس، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية أريانة، والي الجهة إلى الإعلان عن القائمة النهائية للمنتفعين بالمساكن الاجتماعية بمنطقة البكري من معتمدية سيدي ثابت لتسريع إجراءات تسليمها إلى مستحقيها.ووجّه عدد من المحتجين، الذين حضروا بدعوة من تنسقية العائلات التونسية المنتفعة بالسكن الاجتماعي، اتهامات "إلى أطراف سياسية" بالتلاعب بهذا الملف طيلة سنوات، الأمر الذي عطل توزيع هذه المساكن الجاهزة منذ حوالي أربع سنوات"، وفق تعبيرهم.ووصف عدد كبير من المحتجين ظروفهم الاجتماعية بالـ"قاهرة والمزرية"، وأكد بعضهم أنهم يقطنون في محلات "لا تليق بالذات البشرية" بعد أن وجدوا أنفسهم مطرودين من المساكن التي كانوا يقطنونها لعجزهم عن خلاص معينات الكراء بسبب تداعيات جائحة "كورونا" للبعض وبسبب ظروف صحية واجتماعية قاهرة للبعض الآخر.والي أريانة، سمير عبد الجواد، استمع إلى المحتجين أمام مقر الولاية قبل أن يدعو عددا منهم إلى الاجتماع بمكتبه.وأكدت نسرين عضو تنسقية العائلات التونسية المنتفعة بالسكن الاجتماعي، وأحد الذين حضروا الاجتماع، في تصريح لـ"وات" أن الوالي " وعد بالإعلان عن هذه القائمة دون ان يضبط موعدا محددا، باعتبار عدم اكتمال مكونات المشروع على غرار شبكات التطهير وبعض المرافق والتجهيزات الجماعية"، حسب قولها.وأضافت أن الذين ينتظرون الحصول على مسكن اجتماعي " لم يتلقوا منذ 20 جوان 2021 سوى الوعود التي لم تتحقق"، معبّرة، في ذات السياق، عن "استغرابها من تأخر الإعلان عن القائمة الأوليّة للمنتفعين، في حين تخطّت ولايات أخرى على غرار تونس، وبن عروس، ومنوبة، هذه المرحلة منذ مدة، وفتحت باب الاعتراضات، وهي حاليا بصدد الإعداد للإعلان عن القائمات النهائية".جدير بالذكر أن والي أريانة السابق، مختار النفزي، أكد بتاريخ 27 فيفري 2019 أن الإعلان عن القائمة الأولية للمنتفعين بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بالجهة سيكون خلال شهر جوان 2019 بعد فسج المجال أمام الاعتراضات، مشيرا إلى أن نحو 3750 ملفا بصدد الفرز الأولي من جملة 12 ألف مطلب مقدم للحصول على مسكن أو مقسم اجتماعي.كما أفاد في تصريح إعلامي آخر بتاريخ 3 أكتوبر 2019 أن الانطلاق في إجراءات تسليم المساكن الإجتماعية بالبُكري سيكون في شهر جانفي أو فيفري 2020 مشيرا الى إن الأشغال التي تنفذها كل من الصوناد والستاغ وديوان التطهير في اللمسات الأخيرة.جدير بالذكر أن 1567 مسكنا اجتماعيا بمنطقة البكري من معتمدية سيدي ثابت، جاهزة وسينتفع بها أكثر من 6 الاف مواطن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، بعد تحديد القائمات النهائية للمنتفعين والمصادقة عليها من قبل اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي.