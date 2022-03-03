الرابطة المحترفة الاولى - الصادق السالمي للقاء الافريقي والنجم وهيثم القصعي لمباراة النادي الصفاقسي والترجي


Publié le Jeudi 03 Mars 2022 - 15:22قراءة: 0 د, 33 ث
      
تم تعيين الحكم الصادق السالمي لادارة مباراة الكلاسيكو بين النادي الافريقي وضيفه النجم الساحلي المقررة يوم السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الثانية بعد الظهر لحساب الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

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ومن جهة اخرى، سيتولى الحكم هيثم القصعي قيادة الكلاسيكو الثاني المبرمج نهاية الاسبوع الجاري بين النادي الصفاقسي وضيفه الترجي الرياضي وذلك يوم الاحد القادم على ملعب الطيب المهيري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر ضمن الجولة الثامنة ايضا من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.

وتم تاجيل المباراتين بسبب التزامات الترجي الرياضي والنجم الساحلي في رابطة ابطال افريقيا وارتباطات النادي الصفاقسي في كاس الكونفدرالية الافريقية.
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