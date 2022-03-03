سوسة: هدم وإزالة عدد من المباني والاحداثات التابعة لبعض النزل من أجل الاستحواذ على الملك العمومي البحري

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نفّذت مصالح الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بولاية سوسة، صباح اليوم الخميس، قرارات هدم وإزالة لعدد من المباني والاحداثات التابعة لبعض النزل بالمنطقة السياحية بسوسة التي استحوذت على الملك العمومي البحري بدون وجه حق او ترخيص، وذلك بمعاضدة من أعوان الحرس البحري والأمن الوطني بسوسة وعناصر الشرطة البلدية بسوسة.وبيّن كريم بلحوش، عن الحرس البحري بسوسة، في تصريح لـ"وات"، أن تنفيذ هذه القرارات يأتي في إطار استكمال القرارات الصادرة عن بلدية سوسة ضد عديد النزل السياحية التي قام اصحابها سابقا بحيازة اجزاء من الملك العمومي البحري دون وجه حق قانوني.وأوضح ان عمليات الهدم والازالة تمت بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والادارية والفنية في جميع المخالفات المرفوعة سابقا من طرف وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة والحرس البحري بسوسة.وأشار الى ان المصالح المختصة سبق وان نبّهت مرتكبي هاته المخالفات سواء من أصحاب النزل او الممثلين القانونين لهم بضرورة إزالة ما تم بناؤه او انشاؤه بالملك العمومي البحري تلقائيا مع امهالهم مدة زمنية قانونية.وأكد أـنه سيتواصل تنفيذ قرارات استرجاع الملك العمومي البحري بسوسة في قادم الأيام، باعتبار ان الملك العمومي ملك للمجموعة الوطنية وان الخروقات الحاصلة من تعدٍ على الملك العمومي البحري وغيرها من مناطق ولاية سوسة لا تموت بالتقادم، وفق تعبيره.