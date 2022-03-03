النادي البنزرتي يسوي ملف المالي بوبكر تراوري

اعلنت الهيئة التسييرية للنادي الرياضي البنزرتي، اليوم الخميس، انها توصلت الى تسوية ملف اللاعب المالي بوبكر تراوري بخلاص المبلغ المالي المقدر ب 110 الف دينار.
واضافت انها تمكنت بذلك من التخلص نهائيا من شبح خصم النقاط المسلط على النادي.
وكان المهاجم المالي فسخ عقده مع نادي عاصمة الجلاء في شهر جانفي الماضي.
واضافت انها تمكنت بذلك من التخلص نهائيا من شبح خصم النقاط المسلط على النادي.
وكان المهاجم المالي فسخ عقده مع نادي عاصمة الجلاء في شهر جانفي الماضي.
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