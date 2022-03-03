النادي البنزرتي يسوي ملف المالي بوبكر تراوري


Publié le Jeudi 03 Mars 2022 - 14:39قراءة: 0 د, 16 ث
      
اعلنت الهيئة التسييرية للنادي الرياضي البنزرتي، اليوم الخميس، انها توصلت الى تسوية ملف اللاعب المالي بوبكر تراوري بخلاص المبلغ المالي المقدر ب 110 الف دينار.

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واضافت انها تمكنت بذلك من التخلص نهائيا من شبح خصم النقاط المسلط على النادي.

وكان المهاجم المالي فسخ عقده مع نادي عاصمة الجلاء في شهر جانفي الماضي.

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