النادي البنزرتي يسوي ملف المالي بوبكر تراوري

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اعلنت الهيئة التسييرية للنادي الرياضي البنزرتي، اليوم الخميس، انها توصلت الى تسوية ملف اللاعب المالي بوبكر تراوري بخلاص المبلغ المالي المقدر ب 110 الف دينار.واضافت انها تمكنت بذلك من التخلص نهائيا من شبح خصم النقاط المسلط على النادي.وكان المهاجم المالي فسخ عقده مع نادي عاصمة الجلاء في شهر جانفي الماضي.