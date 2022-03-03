مدينة الحمامات تستضيف بطولة عالمية للكيك بوكسينغ يوم 1 افريل المقبل

تستضيف مدينة الحمامات يوم 1 أفريل القادم، بطولة عالمية للمحترفين في رياضة الكيك بوكسينغ، و 4 بطولات افرييقية، منها بطولة في صنف السيدات حسب ما افاد به منظمون.
وسيشارك في هذه التظاهرة الرياضية، التي ستدور مبارياتها في قاعة الحمامات 10 دول، هي: تونس، فرنسا، بلجيكا، المغرب، الكوت ديفوار، الجزائر، هولندا، السينغال، الكاميرون، ايطاليا.
وسيمثل تونس في المنافسات العالمية أو الافريقية، البطل العالمي محمد العرفاوي في وزن اقل من 75 كلغ و محمد بن منديل و حاتم جاوة في وزن أقل من 59 كلغ و سهيب سكيك في وزن أقل من 81 كلغ و حكيم كتيب في وزن أقل من 65 كلغ، في حين ستقتصر مشاركة السيدات على غفران عبد اللاوي في وزن أقل من 54 كلغ.
وسيشارك في هذه التظاهرة الرياضية، التي ستدور مبارياتها في قاعة الحمامات 10 دول، هي: تونس، فرنسا، بلجيكا، المغرب، الكوت ديفوار، الجزائر، هولندا، السينغال، الكاميرون، ايطاليا.
وسيمثل تونس في المنافسات العالمية أو الافريقية، البطل العالمي محمد العرفاوي في وزن اقل من 75 كلغ و محمد بن منديل و حاتم جاوة في وزن أقل من 59 كلغ و سهيب سكيك في وزن أقل من 81 كلغ و حكيم كتيب في وزن أقل من 65 كلغ، في حين ستقتصر مشاركة السيدات على غفران عبد اللاوي في وزن أقل من 54 كلغ.
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