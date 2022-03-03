مدينة الحمامات تستضيف بطولة عالمية للكيك بوكسينغ يوم 1 افريل المقبل


Publié le Jeudi 03 Mars 2022 - 14:28قراءة: 0 د, 35 ث
      
تستضيف مدينة الحمامات يوم 1 أفريل القادم، بطولة عالمية للمحترفين في رياضة الكيك بوكسينغ، و 4 بطولات افرييقية، منها بطولة في صنف السيدات حسب ما افاد به منظمون.

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وسيشارك في هذه التظاهرة الرياضية، التي ستدور مبارياتها في قاعة الحمامات 10 دول، هي: تونس، فرنسا، بلجيكا، المغرب، الكوت ديفوار، الجزائر، هولندا، السينغال، الكاميرون، ايطاليا.
وسيمثل تونس في المنافسات العالمية أو الافريقية، البطل العالمي محمد العرفاوي في وزن اقل من 75 كلغ و محمد بن منديل و حاتم جاوة في وزن أقل من 59 كلغ و سهيب سكيك في وزن أقل من 81 كلغ و حكيم كتيب في وزن أقل من 65 كلغ، في حين ستقتصر مشاركة السيدات على غفران عبد اللاوي في وزن أقل من 54 كلغ.

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