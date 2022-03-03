سوسة: حجز 5142 كغ من السميد والفرينة والعجين الغذائي مخزنة لغايات احتكارية بمستودع عشوائي بكندار

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تمكّن أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بسوسة بمعاضدة أعوان الحرس البلدي، مساء امس الاربعاء، من حجز 5142 كغ من السميد والفرينة والعجين الغذائي كانت مخزنة لغايات احتكارية بمستودع عشوائي واقع في مكان منزو بمعتمدية كندار من ولاية سوسة.هذا وقد تمت، وفق ما اكده المدير الجهوي للتجارة بسوسة، فوزي طالب، في تصريح لـ"وات" اعادة عرض المحجوز للبيع بالمسالك المنظّمة طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في الغرض، علاوة على فتح بحث اقتصادي للكشف عن جميع الأطراف الضالعة في الموضوع.