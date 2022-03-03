البنك المركزي: احتياطي العملة الصعبة بلغ بتاريخ أمس حوالي 23،5 مليار دينار

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زادت مداخيل العمل بنسبة 27 بالمائة خلال شهري جانفي وفيفري 2022 ، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، ليصل إلى 1175 مليون دينار.وأظهرت المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، الخميس، ارتفاع العائدات السياحية بنحو 40 بالمائة في موفى فيفري 2022، لتمر قيمتها من 234 مليون دينار إلى 327 مليون دينار.وشهدت خدمة الدين الخارجي زيادة طفيفة بنحو 4 بالمائة وبلغت قيمة 1418 مليون دينار في 28 فيفري 2022 مقابل 1365 مليون دينار موفى فيفري 2021.وأكد البنك المركزي التونسي، تطوّر الاحتياطي من العملة الصعبة، إذ بلغ بتاريخ 2 مارس 2022، حوالي 23،5 مليار دينار مقابل ما 21،9 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.