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باجة: وفاة شاب عمره 35 سنة وتسجيل 21 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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الكاف: رصد 07 إصابات جديدة بفيروس "كوفيد 19" دون تسجيل حالات وفاة

متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 3 مارسسجلت الجهة الصحية بباجة، امس الاربعاء، حالة وفاة جديدة نتيجة الاصابة بفيروس "كورونا" لشاب عمره 35 سنة من مدينة باجة حامل لامراض مزمنة، حسب تقرير للادارة الجهوية للصحة ليرتفع عدد ضحايا الفيروس بالجهة الى 733 شخصا.وكشفت التحاليل الفيروسية التى تم اجراؤها امس، وجود 21 اصابة جديدة بعدوى الفيروس منها 8 اصابات بمدينة باجة وضواحيها و7 اصابات بمجاز الباب واصابتين (02) بقبلاط واصابة واحدة (01) لكل من معتمديات تبرسق وتيبار ونفزة وتستور، ليصل عدد الاصابات المسجلة منذ بداية الجائحة الى 25589 اصابة من جملة 66601 تحليل تم اجراؤها.ووصلت نسبة التحاليل الايجابية من جملة التحاليل المجراة الى اكثر من 21 بالمائة مقارنة ب 18 بالمائة اول امس الثلاثاء، ومقارنة ب38 بالمائة قبل قرابة الشهر.وسجل انخفاض فى عدد الاصابات لكل 100 الف ساكن التى وصلت الى 150 لكل 100 الف ساكن بكامل الولاية وارفعها بمدينة باجة التى سجلت اكثر من 187 اصابة لكل 100 الف ساكن مقارنة باكثر من 1400 اصابة لكل 100 الف ساكن فى موفي جانفي المنقضي .وبقيت كل معتمديات ولاية باجة مصنفة حتى امس الاربعاء، ذات مستوى انذار "مرتفع جدا" للاصابة بفيروس "كورونا" بوجود عدد من الاصابات يفوق ال100 اصابة لكل 100 الف ساكن.سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الخميس، في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" 07 إصابات جديدة دون تسجيل حالات وفاة، وذلك بعد صدور نتائج 36 تحليلاً مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 01 مارس، أي بنسبة إيجابية قدرها 19 فاصل 44 بالمائةوأظهرت الاحصائيات الجديدة تراجعا ملحوظا للفيروس في ولاية الكاف، حيث انخفض عدد الحالات النشيطة المسجلة في الجهة خلال ال05 أيام الأخيرة إلى 65 حالة، فيما تراجع عدد المقيمين بالمستشفيات الى 12 مصابا منهم 04 موزعين على اقسام الانعاش والعلاج المكثفويرتفع، وفق التحيين الجديد إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس الى 25031 مصابا، فيما استقر عدد الوفيات في حدود 754 شخصا.