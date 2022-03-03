المنستير: وفد من رجال الأعمال الجزائريين يزور مجمع للحديد بمنزل حرب لبحث آفاق التعاون

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أدى يوم أمس وفد يضم خمسة من رجال الأعمال من الجزائر مختصين في مجالات السياحة والزراعة والصناعة زيارة عمل إلى مجمع مختص في صناعة الحديد منتصب بمنزل حرب بولاية المنستير، لبحث سبل التعاون وتبادل الشراكة وفق ما أفاد به "وات" المنسق الجهوي لشرق الجزائر ورئيس مكتب الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بولاية عنابة بالجزائر نور الدّين بوغانم.وأضاف بوغانم أنّهم هذا الوفد حل يوم الأربعاء بالمنستير بدعوة من مجمع بيوض للإطلاع على المنتوجات التي يصنعها والتي ينتظر تصديرها نحو الجزائر.وبيّن أن تونس والجزائر وقعتا 25 اتفاقية وأنّهم "يرحبون بأن يستثمر الأشقاء التونسيون في الجزائر" مؤكدا "هناك كذلك مستثمرون من الجزائر يرغبون في الاستثمار بالبلاد التونسية إذ هناك علاقات طيّبة بيننا". وأفاد أنّهم أمضوا أمس اتفاقية بين الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببن عروس تتعلق بتبادل الأعمال في كلّ المجالات وبالتنسيق مع بعضهم البعض.ومن جهته أفاد المدير المركزي لمجمع بيوض للحديد رمزي تريمش في تصريح لـ"وات"، أنّ مجمع بيوض يضم 5 شركات تشغل قرابة 500 شخص وهي مختصة في صناعة الألواح من نوع "شندويتش"، والقنوات الحديدية، والبناءات الجاهزة على غرار وحدات "الكوفيد" وقاعات أقسام وغيرها.كما قاموا بتطويرعدد من المنتوجات الجديدة كالغرف "كابين" القابلة للطي. حيث يبلغ مجموع منتوجاتهم الحالية (في طور التطوير) بين 100 و120 منتوج موضحا أنّهم ينتجون على سبيل المثال 20 ألف متر مربع من الألواح من نوع "السندويش" يوميا، وأكثر من 10 أطنان من المعدن المتحوّل يوميا، وغرفتين "كابين" يوميا.وبيّن أن منتوجاتهم موجهة نحو السوق التونسية ونحو الخارج حيث يصدرون نحو الكوت ديفوار ومالي والسينغال وليبيا وقريبا في الجزائر، حيث انطلقوا في التعاون مع الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بعنابة لتطوير المعاملات التجارية والصناعية وأعدوا مشروع اتفاقية هم بصدد التفاوض بشأنها وينتظر توقيعها في غضون شهر أو شهرين على أقصى حدّ. وسيتوجه وفد تونسي من هذا المجمع نحو ولاية عنابة الجزائرية لمتابعة الزيارة الحالية للوفد الجزائري.وأضاف أنّهم انطلقوا في تصدير "الكابين" سنة 2017 أساسا نحو الكوت ديفوار وليبيا على شكل قطع مفككة، ويتحوّل مختصون من تونس لتركيبها على عين المكان مشيرا إلى أنّهم بصدد تطوير منتوج "الكابين" لتصديره على شكل قطع مفككة عرضها 50 سنتمرا وطولها 5 أو 6 أمتار وبالتالي يمكن تصدير 10 وحدات دفعة واحدة في ذات الحاوية.وأفاد أنّ قيمة صادرات المجمع بلغت سنة 2021 قرابة 1 مليون و200 ألف أورو أي أكثر من 4 مليون دينار وأنّهم يسعون لتطوير صادراتهم بنسبة تتراوح بين 30 في المائة و40 في المائة.