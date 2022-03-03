المنستير: حجز طنين و300 كغ من مادة البطاطا بمخزن عشوائي بالمكنين وإعادة ضخها بالمسالك القانونية


Publié le Jeudi 03 Mars 2022 - 08:15قراءة: 0 د, 26 ث
      
حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير أمس الثلاثاء بالإشتراك مع فرقة الطريق العمومي لمنطقة الأمن الوطني بالمكنين، كمية 2 فاصل 3 طن من مادة البطاطا في مخزن عشوائي بالمكنين بولاية المنستير، وفق ما نشرته اليوم الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير على صفحتها الرسمية.

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وأوضحت الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير أنّه تم إعادة ضخ هذه الكمية من البطاطا في المسالك القانونية وتأمين قيمتها لفائدة الخزينة العامة للدولة، مشيرة إلى أنّ ماسك البضاعة لم يستظهر بفواتير الشراء ووقع استدعاؤه لاستكمال الإجراءات القانونية في الغرض.

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