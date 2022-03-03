سوسة: النيابة العمومية تستأنف قرار قاضي التحقيق بالتخلي عن ملف قضية شركة انستالينغو لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

وات - بادرت النيابة العمومية بالمحكمة بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 يوم الأربعاء، باستئناف القرار الذي اتخذه أول أمس الثلاثاء قاضي التحقيق بذات المحكمة والقاضي بالتخلي عن ملف قضية شركة انستالينغو المنتصبة بمدينة القلعة الكبرى والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة علي عبد المولى.
وبين عبد المولى في تصريح لـ"وات" مساء اليوم الاربعاء، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة تبقى مخولة للبت في قرار الاستئناف سواء بتأييد القرار أو نقضه.
يذكر أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قرر أول أمس الثلاثاء التخلي عن ملف ما بات يعرف بقضية شركة انستالينغو لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس وذلك بالنظر لوجود شبهة تكتسي صبغة إرهابية وشبهة غسيل أموال تحوم حول القضية، وتفعيلا لأحكام القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والفصل 43 من القانون عدد 7 لسنة 2015 وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة علي عبد المولى في تصريح سابق لـ"وات".
وجدير بالتذكير أن عناصر فرقة أمنية مختصة قاموا أواخر الصيف الماضي بعد إذن النيابة العمومية بحجز 23 وحدة مركزية كانت بحوزة العاملين بهذه الشركة بمدينة القلعة الكبرى وذلك بعد ورود معلومات على الفرقة الأمنية المختصة بالاشتباه في تورط هذه الشركة في شبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وتبييض الأموال والإساءة للغير عبر شبكة الاتصال العمومي.
وبين عبد المولى في تصريح لـ"وات" مساء اليوم الاربعاء، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة تبقى مخولة للبت في قرار الاستئناف سواء بتأييد القرار أو نقضه.
يذكر أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قرر أول أمس الثلاثاء التخلي عن ملف ما بات يعرف بقضية شركة انستالينغو لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس وذلك بالنظر لوجود شبهة تكتسي صبغة إرهابية وشبهة غسيل أموال تحوم حول القضية، وتفعيلا لأحكام القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والفصل 43 من القانون عدد 7 لسنة 2015 وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة علي عبد المولى في تصريح سابق لـ"وات".
وجدير بالتذكير أن عناصر فرقة أمنية مختصة قاموا أواخر الصيف الماضي بعد إذن النيابة العمومية بحجز 23 وحدة مركزية كانت بحوزة العاملين بهذه الشركة بمدينة القلعة الكبرى وذلك بعد ورود معلومات على الفرقة الأمنية المختصة بالاشتباه في تورط هذه الشركة في شبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي وتبييض الأموال والإساءة للغير عبر شبكة الاتصال العمومي.
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