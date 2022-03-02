تونس تخطط لبلوغ بين 50 و60 بالمائة من الوفادات السياحية المسجلة سنة 2019

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تخطّط تونس لبلوغ ما بين 50 و 60 بالمائة من الوفادات السياحية المسجلة سنة 2019، وفق ما كشف عنه وزير السياحة والصناعات التقليدين، محمد المعز بلحسين.وبلغت الحجوزات الحالية نحو 50 بالمائة مما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من سنة 2019، وفق ما بينه بلحسين خلال ملتقى نظمته الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة، الثلاثاء حول موضوع: "هل تونس جاهزة للانتعاش السياحي؟واكد الوزير أن تونس "وجهة سياحية آمنة" في ما يتصل بكوفيد -19، مضيفا أن رفع القيود الصحية الأخيرة ستسمح لتونس، الآن، بالتموقع في نفس الخط من الوجهات المنافسة.وشدد في هذا السياق، على ضرورة وضع مجلة السياحة، التي تضم النصوص القانونية والتحفيزية الخاصة بالقطاع، واستراتيجية القطاع في افق سنة 2035 في اقرب الآجال.وأشارت رئيسة الجامعة التونسية للنزل، درّة ميلاد، من جهته، إلى أن أصحاب الفنادق غير مستعدين لاستئناف أنشطتهم، مستنكرة تدهور أوضاع النزل وداعية إلى اتخاذ تدابير مالية استثنائية لضمان إعادة فتح الوحدات الفندقية.كما اكد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة، جابر بن عطوش، أهمية اعتماد مقاربة تشاركية لتجاوز التحديات التي فرضتها الأزمة والرهانات المطروحة على المدى القصير.وذكر المدير العام للطيران المدني التونسي، الحبيب مكي، بدوره ان شركتي الخطوط التونسية والطيران الجديد ، أكدتا التزامهما بإنجاح الموسم السياحي.