المراقبة الاقتصادية ترفع 842 مخالفة وتحجز مواد غذائية مدعمة وخضرا وغلالا

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رفعت فرق المراقبة الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من 26 فيفري الى 1 مارس 2022، 842 مخالفة اقتصادية وذلك في اطار تنفيذ البرنامج الخصوصي للمراقبة الاقتصاديةوحجزت فرق المراقبة خلال الفترة ذاتها ، 21 طنا من المواد الغذائية المدعمة و13,88 طنا من الخضر والغلال علاوة على 55,73 طنا من المواد العلفية و الأسمدة، وفق بلاغ نشرته وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الأربعاء.كما تم حجز 28830 بيضة و 6372 لتر من الزيت النباتي الى جانب 731 علبة تبغ و 9,2 طن من حديد البناء و6817 قطعة من مواد مختلفة.