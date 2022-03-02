المراقبة الاقتصادية ترفع 842 مخالفة وتحجز مواد غذائية مدعمة وخضرا وغلالا


Publié le Mercredi 02 Mars 2022 - 19:43قراءة: 0 د, 26 ث
      
رفعت فرق المراقبة الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من 26 فيفري الى 1 مارس 2022، 842 مخالفة اقتصادية وذلك في اطار تنفيذ البرنامج الخصوصي للمراقبة الاقتصادية

...

وحجزت فرق المراقبة خلال الفترة ذاتها ، 21 طنا من المواد الغذائية المدعمة و13,88 طنا من الخضر والغلال علاوة على 55,73 طنا من المواد العلفية و الأسمدة، وفق بلاغ نشرته وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الأربعاء.

كما تم حجز 28830 بيضة و 6372 لتر من الزيت النباتي الى جانب 731 علبة تبغ و 9,2 طن من حديد البناء و6817 قطعة من مواد مختلفة.
..




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242019



  2.32% (239413 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |

الأربعاء 02 مارس 2022 | 29 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:42 18:16 15:44 12:38 06:49 05:23
Babnet
12°
Babnet15°Babnet% 76:الرطــوبة
تونــسBabnet
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-817°-818°-815°-1013°-9
  • Avoirs en devises
    23479,7

  • (2 mars)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,26183 DT        1$ =2,91264 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 mars)   621,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   