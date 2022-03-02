الألعاب المتوسطية وهران-2022 : " رياضيو الجيدو في البحر الابيض المتوسط هم الاقوى في العالم" ( الجزائرية سليمة سواكري) "


Publié le Mercredi 02 Mars 2022 - 22:21قراءة: 0 د, 57 ث
      
قالت كاتبة الدولة السابقة المكلفة برياضة النخبة في الجزائر وبطلة الجيدو السابقة , سليمة سواكري المتوجة بميدالية ذهبية في الألعاب المتوسطية في دورة " تونس2001" ان" رياضيي الجيدو في البحر الابيض المتوسط هم الاقوى في العالم والدليل على ذلك، تفوق الفرنسيين على اليابانيين في دورة الألعاب الأولمبية السابقة في طوكيو. وقالت "نتوقع أن يشارك الأفضل في نسخة وهران ".
واضافت سليمة سواكري في تصريح لوكالة (واج ) انها تتوقع "مهمة صعبة" لمصارعي الجيدو الجزائريين.
...

وفي سياق متصل، اعتبرت سليمة سواكري أن الجيدو الجزائري شهد نهاية حقبة بعد الألعاب الأولمبية السابقة، ومن هنا يتوجب إعداد جيل جديد قادر على رفع الألوان الوطنية الجزائرية عالياً خلال المنافسات الرياضية الدولية.

وبخصوص الجيدو النسوي الجزائري ، أشارت نفس السواكري بأسف شديد إلى أنها لاحظت "تراجعا في المستوى" ، داعية إلى "ضرورة الاستثمار أكثر في الجيدو النسوي لأنه يمنح الجزائر فرصا أكبر للفوز بميداليات على المستوى الدولي بالنظر إلى أن مستوى الإناث أقل مقارنة بالذكور الذين يصعب عليهم الحصول على ميداليات في المسابقات الكبرى"
..

ومن جهة اخرى قالت السواكري أنها "أعجبت" بالتقدم المحرز في
الاستعدادات لاستضافة مدينة وهران للدورة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض
المتوسط الصيف المقبل, لا سيما من حيث المنشآت الرياضات.

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