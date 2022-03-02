الترجي الرياضي: اصابة شمام لا تكتسي خطورة

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اعلن الترجي الرياضي التونسي، اليوم الاربعاء، عدم خطورة اصابة لاعبه خليل شمام بعد ان خضع الى صور بالاشعة في المصحة التي نقل اليها مباشرة بعد اصابته على مستوى الراس في لقاء اليوم ضد فريق امل حمام سوسة.وافاد الترجي الرياضي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بان شمام سيبقى تحت المراقبة الطبية لمدة 24 ساعة.وكان الترجي الرياضي تعادل اليوم مع امل حمام سوسة (0-0) بملعب رادس في لقاء متاخر لحساب الجولة الثامنة للمجموعة الاولى من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.