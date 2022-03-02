وزارة الشؤون الثقافية تنعى الموسيقي والمخرج التلفزي نجيب بالهادي


Publié le Mercredi 02 Mars 2022 - 15:25قراءة: 0 د, 29 ث
      
نعت وزارة الشؤون الثقافية الموسيقي والمخرج التلفزي نجيب بالهادي الذي وافته المنية اليوم الاربعاء 02 مارس اثر ازمة صحية .
ويعتبر الراحل من ابرز العازفين على آلة" الكونترباص" ،وقد خاض تجارب فنية مختلفة مع الاوركسترا السمفوني التونسي وفرقة الرشيدية ،وايضا مع عدد هام من الفنانين على غرار المطرب لطفي بوشناق.
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عمل الفقيد في مجال الاخراج التلفزي والانتاج بعديد المنوعات التلفزية التي قدمها المنشط التلفزي الراحل نجيب الخطاب ،كما انتج بعض المنوعات مثل "مجالس الطرب" و"درر" و"اشواق" التي خصصت للتعريف بالمالوف التونسي والموسيقى التونسية التقليدية، الى جانب اخراجه للشريط التلفزي "يلي عيونك في السماء" سنة 2012.

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