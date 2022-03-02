توزر: قرار بإيقاف نشاط ستة فضاءات طفولة تنشط بصفة فوضوية

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قررت اللجنة الجهوية لمراقبة فضاءات الطفولة في اجتماعها المنعقد، أمس الثلاثاء، إيقاف نشاط ستة فضاءات طفولة في معتمديات الجهة تنشط بصفة فوضوية، وذلك على إثر زيارتها ومعاينة الاخلالات الموجودة فيها، وفق المندوب الجهوي للمرأة والاسرة والطفولة.وأوضح المصدر ذاته ل(وات) أن الجلسة التي تم عقدها، نظرت في وضعية هذه الفضاءات من حيث احترامها لكراس الشروط فضلا عن جوانب أخرى تراعي مصلحة الطفل الفضلى، ملاحظا أنه تم تنفيذ القرارات السابقة التي يتم اصدراها بخصوص الفضاءات الفوضوية سواء المتخذة من وزارة الاشراف أو من والي الجهة، وانه لا وجود لقرارات غير منفذة.وأشار الى أن الامر الجديد الصادر عن وزيرة المرأة والاسرة والطفولة بتاريخ 4 ماي 2021 قد مكن من مزيد التنسيق في مراقبة الفضاءات وإصدار قرار فيها باعتبار تغيير تركيبة اللجنة الجهوية وتحديد مشمولات الوالي وخاصة فيما يتعلق بالغلق الفوري للفضاءات العشوائية لما فيه مصلحة الطفل.