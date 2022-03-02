ذهاب الدور الحاسم من تصفيات كاس العالم 2022: اختيار مقر اقامة المنتخب التونسي في باماكو


Publié le Mercredi 02 Mars 2022 - 16:07قراءة: 0 د, 37 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الاربعاء، انه تم ترتيب مختلف الجوانب اللوجستية مثل اختيار مقر الاقامة والاعاشة وتنقل الوفد التونسي استعدادا لمواجهة مالي في باماكو يوم 25 مارس الجاري في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات مونديال قطر 2022.

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واشارت الجامعة على موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان وفدا من الجامعة ضم رئيس دائرة المنتخبات الوطنية وإخصائي التغذية والمعد البدني للمنتخب الوطني تحول الى العاصمة المالية للغرض مبينة انه تم منع الوفد من زيارة الملعب الذي سيحتضن المقابلة ومعاينة أرضيته والتجهيزات رغم تعدد المحاولات مع الجهات المعنية في مالي.

ومن جهة اخرى قررت الجامعة التونسية لكرة القدم تدعيم فريق العمل الذي سوف يؤمن الوفد التونسي خلال تدريبات المنتخب وتنقله.
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يذكر ان مباراة الاياب ستدور يوم 29 مارس بملعب حمادي العقربي برادس.

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