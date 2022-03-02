الرابطة المحترفة1 / الجولة 10/ مباراة مستقبل سليمان والنادي الافريقي دون حضور الجمهور

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اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ان مباراة مستقبل سليمان والنادي الافريقي المقررة ليوم الاربعاء 9 مارس الجاري لحساب الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى /المجموعة الثانية/ ستدور دون حضور الجمهور.واوضحت الرابطة ان هذا القرار جاء بطلب من الهيئة المديرة لمستقبل سليمان الوارد عليها بتاريخ 2 مارس الجاري.المجموعة الأولىفي ملعب المتلوينجم المتلوي - اتحاد تطاوينفي ملعب الطيب المهيريالنادي الصفاقسي - اتحاد بن قردانفي ملعب حمام الأنفنادي حمام الأنف - أمل حمام سوسةفي ملعب حمادي العقربي برادسالترجي الرياضي - النادي البنزرتيالمجموعة الثانيةفي ملعب أحمد خواجة بالمهديةمستقبل الرجيش - الترجي الجرجيسيفي ملعب يحدد لاحقاالنجم الساحلي - الاتحاد المنسيريفي ملعب بوجمعة الكميتي بباجةالأولمبي الباجي - هلال الشابةفي ملعب سليمان البلدي /دون حضور الجمهور/مستقبل سليمان - النادي الافريقي