تونس تعتزم المشاركة في الصالون الدولي لمواد البناء والأشغال العامة المزمع تنظيمه في الجزائر

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ستشارك تونس في فعاليات الصالون الدولي لمواد البناء والأشغال العامة "باتيماتك الجزائر" المزمع تنظيمه من 15 إلى 19 ماي 2022 في الجزائر.وأوضح مركز النهوض بالصادرات، الأربعاء، أن المشاركة التونسية تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للمعارض في الخارج لسنة 2022.ودعا المركز، المؤسّسات التونسيّة المهتمّة إلى إرسال استمارة المشاركة عليها ختم المؤسسة، في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 8 مارس 2022.