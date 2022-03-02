مشاركة اكثر من 90 بالمائة من الاخصائيين الاجتماعيين في "الاستشارة الوطنية للنهوض بواقع الاخصائيين الاجتماعيين"

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تفاعل أكثر من 90 بالمائة من الاخصائيين الاجتماعيين إيجابيا مع مشروع "الاستشارة الوطنية للنهوض بواقع الاخصايين الاجتماعيين وإصلاح قطاع النهوض الاجتماعي"، وفق ما صرح به، اليوم الاربعاء، وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، معتبرا ان مشاركتهم في هذه الاستشارة دليل على رغبتهم في الإصلاح الشامل.وأضاف الزاهي في تصريح اعلامي بمناسبة اشرافه ببنزرت على الندوة الإقليمية الرابعة لعرض مخرجات الاستشارة الوطنية، ان وزارة الشؤون الاجتماعية تضم نحو 2000 اخصائي اجتماعي موزعين على 24 إدارة جهوية للشؤون الاجتماعي والوحدات المحلية ومراكز الدفاع الاجتماعي واقسام النهوض الاجتماعي، مبرزا أهمية دور الأخصائي الاجتماعي ومكانته في الصفوف الامامية من أجل معالجة الطلبات المتزايدة للمواطنين.وذكر بان وزارة الشؤون الاجتماعية وضعت برنامجا ينطلق من المحلي مرورا بالجهوي ومنه الى المركزي لمعالجة مختلف الإشكاليات وتكريس مبدأ "الدولة الاجتماعية"، التي للاخصائيين الاجتماعيين دور بارز واساسي فيها، مقرا في ذات الاطار بان عدة قوانين باتت معطلة للتنمية واسداء الخدمات ومكبلة لعمل الاخصائيين الاجتماعيين، مما يفرض مراجعتها وتغييرها.واستعرض وزير الشؤون الاجتماعية في مداخلته الافتتاحية للندوة الإقليمية مجمل الإصلاحات التي انطلقت الوزارة في تنفيذها وإقرارها لفائدة الوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي والاخصائيين العاملين فيها، سواء على المستوى اللوجستي بتوفير حوالي 1800 جهاز حاسوب و900 لوحة الكترونية وتوفير وسيلة نقل، او على المستوى المهني والإداري على غرار تسوية وضعية التسلسل المهني للاخصائيين وقرب تمرير مشروع "الوكالة" وغيرها.كما دعا الأخصائيين الاجتماعيين الى التعهد من جانبهم في إنجاح مجمل الإصلاحات المعلنة والمبرمجة والتي تم اتخاذها بطريقة تشاركية، وانجاح برنامج التمكين الاقتصادي ومواصلة مساعدة المواطنين أينما كانوا ومزيد تدعيم الثقة بينهم وبين الوزارة والمساهمة في التقليص من الفقر والعوز.يشار الى ان فعاليات الندوة الندوة الإقليمية الرابعة خصصت لعرض مخرجات الاستشارة الوطنية في محاورها الستة، وتوزيع شهائد على الحضور من ممثلي الاخصائيين الاجتماعيين بولايات بنزرت وتونس واريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل.