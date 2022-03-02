الرابطة الأولى: برنامج الجولة العاشرة


Publié le Mercredi 02 Mars 2022 - 14:31قراءة: 0 د, 33 ث
      
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستدور يوم الأربعاء 9 مارس الجاري بداية من الساعة الثانية بعد الظهر :

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المجموعة الأولى
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - اتحاد تطاوين
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في ملعب الطيب المهيري
النادي الصفاقسي - اتحاد بن قردان

في ملعب حمام الأنف
نادي حمام الأنف - أمل حمام سوسة

في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي - النادي البنزرتي

المجموعة الثانية
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مستقبل الرجيش - الترجي الجرجيسي

في ملعب يحدد لاحقا
النجم الساحلي - الاتحاد المنسيري

في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي - هلال الشابة

في ملعب سليمان البلدي
مستقبل سليمان - النادي الافريقي

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