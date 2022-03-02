الرابطة الأولى: برنامج الجولة العاشرة

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستدور يوم الأربعاء 9 مارس الجاري بداية من الساعة الثانية بعد الظهر :
المجموعة الأولى
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - اتحاد تطاوين
في ملعب الطيب المهيري
النادي الصفاقسي - اتحاد بن قردان
في ملعب حمام الأنف
نادي حمام الأنف - أمل حمام سوسة
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي - النادي البنزرتي
المجموعة الثانية
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مستقبل الرجيش - الترجي الجرجيسي
في ملعب يحدد لاحقا
النجم الساحلي - الاتحاد المنسيري
في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي - هلال الشابة
في ملعب سليمان البلدي
مستقبل سليمان - النادي الافريقي
المجموعة الأولى
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - اتحاد تطاوين
في ملعب الطيب المهيري
النادي الصفاقسي - اتحاد بن قردان
في ملعب حمام الأنف
نادي حمام الأنف - أمل حمام سوسة
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي - النادي البنزرتي
المجموعة الثانية
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مستقبل الرجيش - الترجي الجرجيسي
في ملعب يحدد لاحقا
النجم الساحلي - الاتحاد المنسيري
في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي - هلال الشابة
في ملعب سليمان البلدي
مستقبل سليمان - النادي الافريقي
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 241988