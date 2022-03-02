الرابطة الأولى: برنامج الجولة العاشرة

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في ما يلي برنامج مقابلات الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستدور يوم الأربعاء 9 مارس الجاري بداية من الساعة الثانية بعد الظهر :المجموعة الأولىفي ملعب المتلوينجم المتلوي - اتحاد تطاوينفي ملعب الطيب المهيريالنادي الصفاقسي - اتحاد بن قردانفي ملعب حمام الأنفنادي حمام الأنف - أمل حمام سوسةفي ملعب حمادي العقربي برادسالترجي الرياضي - النادي البنزرتيالمجموعة الثانيةفي ملعب أحمد خواجة بالمهديةمستقبل الرجيش - الترجي الجرجيسيفي ملعب يحدد لاحقاالنجم الساحلي - الاتحاد المنسيريفي ملعب بوجمعة الكميتي بباجةالأولمبي الباجي - هلال الشابةفي ملعب سليمان البلديمستقبل سليمان - النادي الافريقي