قبلي: وقفة احتجاجية لمنظوري سلك الديونة للمطالبة بتطبيق اتفاقات سابقة

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نفّذ اطارات واعوان المكتب الجهوي للديوانة بقبلي، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية امام مقر فصيل قبلي بمشاركة ممثلي بعض الاسلاك الامنية، وذلك على خلفية تملص سلطة الاشراف من الايفاء بتعهداتها تجاه سلك الديوانة، وفق ما أكده عضو المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لاعوان الديوانة التونسية عن جهة قبلي، صابر الصليعي، لـ"وات".وأوضح المصدر ذاته أن هذا التحرك الاحتجاجي، الذي انطلق منذ يوم أمس الثلاثاء ويتواصل الى غاية يوم الاربعاء المقبل في شكل وقفات احتجاجية يومية تمتد من الساعة التاسعة صباحا الى الرابعة بعد الزوال، يدعو الى تطبيق الاتفاقات المبرمة في محضر جلسة 19 مارس 2021 بين الطرف النقابي وسلطة الاشراف.وتتضمن هذه الاتفاقات تصنيف سلك الديوانة كسلك نشيط على غرار بقية الاسلاك مع اعتماد الترقيات بحسب المسار المهني، وتسوية ملف حاملي الشهائد العلمية، وتوحيد سن التقاعد، علاوة على تحيين بعض المنح المسندة للاعوان على غرار منحة الخطر والساعات الاضافية، وفق ذات المصدر.وأشار الصليعي إلى أنه إلى جانب هذه الوقفات الاحتجاجية التي تنفذ بكامل مراكز العمل بالبلاد، تقرّر عدم تحرير الحرس الديواني للمحاضر، فضلا عن انعقاد المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة للديوانة التونسية بشكل دائم للبحث في الاشكال التصعيدية التي قد يتم اللجوء اليها في صورة عدم التفاعل مع مطالب هذا السلك الحامل للسلاح والذي يشتغل على امتداد 24 ساعة في اليوم بكامل تراب الجمهورية لحماية البلاد من الارهاب والتهريب، فضلا عن كونه من الممولين الاساسيين لميزانية الدولة من حيث المداخيل ومن والجائر تصنيفه كسلك غير نشيط.