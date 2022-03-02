دغفوس: اللجنة الوطنية للتلقيح تتجه نحو تكثيف حملات الطعيم لفائدة من لم يستكملوا تلقيحهم من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق

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أفاد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الدكتور، مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية، رياض دغفوس،اليوم الأربعاء، بأن اللجنة الوطنية للتلقيح تتجه في المرحلة الحالية نحو تكثيف حملات التطعيم المضاد لفيروس كورونا، لفائدة الأشخاص الذين لم يستكملوا تلقيحهم من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق.وأكد دغفوس،في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه من المنتظر أن تنظم اللجنة الوطنية للتلقيح بالتنسيق مع وزارة الصحة خلال الفترة القادمة أياما مفتوحة للتلقيح المضاد لفيروس كورونا فضلا عن تخصيص فرق صحية للتنقل إلى مختلف الفضاءات التي تشهد تجمعات مثل الأسواق الأسبوعية و إلى الجهات الداخلية وذلك بهدف حث المواطنين الذين لم يستكملوا تلقيحهم على التطعيم.وشدد دغفوس على أنه رغم أن جميع المؤشرات في علاقة بتراجع عدد الإصابات والوفايات والمقيمين بالمستشفيات العمومية والمصحّات الخاصّة، تدل على انفراج الوضع الوبائي بشكل واضح في تونس إلا أن خطر فيروس كورونا لا يزال قائما وقد يهدّد حياة المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة خاصة، مشدّدا على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسيّة في هذا الصّدد.واعتبر دغفوس أن تطعيم 86 بالمائة من المسنين في تونس يضل غير كاف لحماية هذه الفئة حماية كلية من خطر الوباء حيث يتعين خلال هذه المرحلة العمل على استكمال تلقيح جميع المسنين دون استثناء.يذكر أن وزارة الصحة أعلنت ، اليوم الأربعاء، في البلاغ اليومي حول الوضع الوبائي أنه تم تسجيل بتاريخ 28 فيفري 2022 ،3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و 1211 إصابة جديدة بالفيروس.