منوبة: غلق مركز تجميع الحليب بالجديدة بعد ضبط مواد كيميائية محجر استعمالها بمراكز تجميع الحليب

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تم امس الثلاثاء، غلق مركز تجميع حليب بالجديدة من ولاية منوبة، بموجب قرار غلق اصدره والي الجهة محمد شيخ روحه بناء على الاخلالات الصحية المسجلة من اللجنة الجهوية الفنية لمتابعة تجميع الحليب الطازج ونقله، وثبوت استعمال مواد كيمائية سامة وخلطها بالحليب المعدّ للاستعمال البشري وخزنها بطريقة غير صحّية.وتم تنفيذ القرار من قبل اعوان مركز الشرطة البلدية ومركز الامن الوطني بالجديدة بإشراف ممثلي اللجنة المكونة من دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية وديوان تربية الماشية وتوفير المرعي، بعد استفاء الاجراءات القانونية المعمول بها في الغرض .وكانت اللجنة قد ضبطت في اطار عمل رقابي بتاريخ 23 فيفري المنقضي، كمية 318 كلغ من مادتي ال"فوسفات دي سوديوم" و"فوسفات دي بوتاسيك" الكميائيتين المحجر استعمالها بمراكز تجميع الحليب، وعثر على تلك الكمية موزعة على اكياس ومخفيّة في خزنة الكهرباء في وضع لا يستجيب لأدنى شروط السلامة الصحّية، وتبيّن أنها تستعمل لتحسين جودة الحليب بإبطاء تخمّره وتعفّنه.وتولت اللجنة حجز تلك الكمية وتأمينها للاتلاف، وفقا للفصل 25 من القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك في مستوى المنتوجات التي من شانها أن تستعمل في التدليس بالنسبة إلى المحلات المنصوص عليها بالفصلين الحادي عشر والثاني عشر من نفس القانون (مواقع الإنتاج والصنع والتكييف والخزن والعرض أو البيع).