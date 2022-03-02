متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 2 مارس

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المنستير: تسجيل 03 وفيات و35 إصابة إضافية و1685 حالة نشطة بفيروس "كورونا"

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باجة: تسجيل حالة وفاة و18 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت الدوائر الصحية بالوردانين والمكنين وقصيبة المديوني بولاية المنستير بتاريخ 28 فيفري الماضي، 03 وفيات إضافية بفيروس "كورونا" المستجد ليتطور مجموع الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 1136 حالة وفاة، وفق ما أعلنت عنه اليوم الاربعاء الإدارة الجهوية للصحة.وارتفع العدد الجملي للإصابات إلى 57 ألفا و484 إصابة بعد التصريح بتاريخ 28 فيفري على مستوى الدوائر الصحية بالمنستير وزرمدين وبني حسان وجمال والمكنين والبقالطة وقصر هلال وقصيبة المديوني وصيادة لمطة بوحجر بجملة 35 إصابة إضافية.وتراجع عدد الإصابات الإضافية خلال ال14 يوما الأخيرة وإلى غاية 28 فيفري إلى 725 إصابة أي 120 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بالجهة وبلغ عدد الحالات النشطة 1685 حالة منها 37 حالة مقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة.وعرفت الجهة الصحية بالمنستير في المقابل بذات التاريخ تطور حالات التعافي من الفيروس إلى 54 ألفا و663 حالة تعافي منها 214 حالة شفاء إضافية، وارتفاع النسبة الجهوية للأشخاص الذين استكملوا التلقيح إلى 53 فاصل 74 في المائة، ونسبة 74 فاصل 57 في المائة بالنسبة للذين تفوق أعمارهم 15 سنة.سجلت الدائرة الصحية بباجة، امس الثلاثاء، حالة وفاة جديدة نتيجة الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد لامراة من معتمدية نفزة عمرها 88 سنة، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس بالجهة الى 732 شخصا.كما كشفت نتائج التحاليل الفيروسية التى تم اجراؤها عن وجود 18 اصابة جديدة بعدوى الفيروس منها 8 اصابات بمدينة باجة وضواحيها و5 اصابات بمجاز الباب و2 اصابات بعمدون و2 اصابات بتيبار واصابة واحدة بتبرسق، ليرتفع عدد الاصابات المسجلة منذ بداية الجائحة الى 25565 اصابة من جملة 66505 تحاليل تم اجراؤها .وسجل انخفاض فى نسبة التحاليل الايجابية من جملة التحاليل المجراة فى حدود 18 بالمائة مقارنة ب21 بالمائة اول امس الاثنين، مقارنة ب30 بالمائة خلال الايام الماضية ومقارنة ب38 بالمائة قبل قرابة الشهر.وانخفضت ايضا الاصابات لكل 100 الف ساكن التى وصلت الى حدود 162 لكل 100 الف ساكن بكامل الولاية وارفعها بمدينة باجة التى سجلت قرابة 204 اصابات لكل 100 الف ساكن مقارنة باكثر من 1400 اصابة لكل 100 الف ساكن فى موفي جانفي المنقضي .وبقيت كل معتمديات ولاية باجة مصنفة حتى يوم امس ذات مستوى انذار "مرتفع جدا" للاصابة بفيروس "كورونا" بوجود عدد من الاصابات يفوق ال100 اصابة لكل 100 الف ساكن .