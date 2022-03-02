صدر في الرائد الرسمي: أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين للتصويت في انتخابات بلدية جزئية في 5 بلديات

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تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (العدد23)، والصادر اليوم الثلاثاء، أمرا رئاسيا يخص دعوة الناخبين لانتخابات بلدية جزئية في 5 بلديات.ووفق الأمر الرئاسي، وعدده 152، تمت دعوة الناخبين في بلديات طبرقة (ولاية جندوبة) وأزمور (ولاية نابل) والقلعة الكبرى (ولاية سوسة) وساقية الزيت والشيحية (ولاية صفاقس)، لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، وذلك يوم الأحد 27 مارس الجاري، على أن يصوت العسكريون وأعوان الأمن الداخلي من المسجلين بالدائرة الانتخابية المعنية، يوم السبت 26 من الشهر الجاري.