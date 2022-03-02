القصرين: حجز 19500 بيضة معدة للاستهلاك

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تمكن أعوان المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، الثلاثاء، بالشراكة مع أعوان حرس المرور، من حجز 19500 بيضة حجزا فعليا، كانت محملة على متن شاحنة خفيفة دون أن يكون صاحبها حاملا لأي وثيقة تثبت مصدرها أو صفته كتاجر جملة.وقد تم إعادة ضخ الكمية المحجوزة بالمسالك القانونية لبيعها بإعتماد الأسعار القانونية وتأمين ثمنها بالخزينة العامة للدولة، وفق مصدر من الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين.وذكر ذات المصدر في تصريح ل"وات"، أن هذه العملية تندرج في إطار التصدي لكل عمليات المضاربة والإحتكار في المواد الغذائية الأساسية والحساسة، خاصة منها مادة البيض، وتعمد البعض الترفيع في أسعارها.