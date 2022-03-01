المهدية: حجز ثلاث بنادق صيد و81 خرطوشة بمنطقتي الحكايمة وأولاد صالح

صورة توضيحية

Publié le Mardi 01 Mars 2022 - 21:12قراءة: 0 د, 20 ث
      
حجز أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالمهدية، الثلاثاء، ثلاث بنادق صيد و81 خرطوشة لدى شخصين حازوها دون رخصة.

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وأكد مصدر أمني من الفرقة المذكورة، أن حملة واسعة شنها أعوان الحرس بمنطقتي أولاد صالح (قصور الساف) والحكايمة (المهدية)، أفضت إلى حجز هذه الأسلحة لدى نفرين.

وأوضح المتحدث، في هذا السياق، أنه جرى الاحتفاظ بالمحجوز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق ماسكي البنادق الثلاث الاثنين.

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