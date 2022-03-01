صفاقس: عودة نسق الانتاج والتوزيع وتزويد السوق بالمواد الاساسية الى نسقه العادي بعد تجاوز الاشكاليات الفنية واللوجستية (المدير الجهوي للتجارة)

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أكد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس، محمد جابر حريز، خلال جلسة عمل انتظمت، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية صفاقس، وخصصت للاستعدادات لشهر رمضان، على أن نسق الانتاج والتوزيع وتزويد السوق بالمواد الاساسية الاستهلاكية، قد عاد الى نسقه العادي وذلك بعد تجاوز الاشكاليات الفنية واللوجستية.وأبرز، ان الاستعدادات لشهر رمضان ، والتي انطلقت منذ أواخر الثلاثية الثانية من سنة 2021، في ظل ظروف الوضع الاقتصادي والمالي الوطني، وضغط الوضع الاقتصادي العالمي ومخلفات جائحة "كورونا"، وارتفاع الطلب على عديد المواد والمنتوجات، وارتفاع نسب التضخم في العالم، تركز اساسا على ضمان تزويد السوق وانسياب السلع سيما منها المواد الاساسية والاستهلاكية.وأضاف، أنه يقع التركيز، أيضا، على العمل الرقابي وتنويع اساليبه وتسخير اقصى الامكانيات المادية والبشرية والتصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة والخزن العشوائي لهذه المواد، مشيرا الى انه قد تم بالتنسيق مع الفرع الجهوي للديوان، تخزين 35 طنا من الارز.ومن المنتظر، كذلك، وصول باخرة محملة بـ7 آلاف طن من مادة الزيت النباتي المدعم خلال الايام القليلة القادمة، فضلا عن اقتناء 12 الف طن من الزيت النباتي المدعم بعنوان شهر مارس، و15 الف طن بعنوان شهر افريل وذلك على مستوى وطني.وعلى إثر ما تم تسجيله من نقص في عرض منتوج البطاطا بأسواق الجملة، ذكر ذات المتحدث، أنه قد وقع الشروع، بالتنسيق مع المصالح المركزية للادارة العامة للتجارة الداخلية والمجمع المشترك للخضر، في ضخ كميات تعديلية من هذا المنتوج، بمعدل 100 طن أسبوعيا كحصة لجهة صفاقس، لتعديل العرض والمحافظة على الاسعار.كما تم الانطلاق في الخزن التعديلي بالنسبة للبيض بنسق مهم حيث تم خزن حوالي 7 مليون بيضة في جهة صفاقس، لبلوغ البرنامج المأمول بحلول شهر رمضان مع الأخذ بعين الاعتبار المقدرة الشرائية للمواطن، وذلك بالتنسيق مع غرفة منتجي البيض والمنظمات المهنيّة وتجار البيع بالجملة والتفصيل.وفي الجانب الرقابي، أفاد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس، أنه قد تم تخصيص 14 فريقا رقابيا مشتركة مع مصالح حفظ الصحة والمصالح الامنية بمختلف اختصاصاتها للتصدي لمظاهر اقتناء المواد المدعمة بعنوان استعمالات مهنية غير مشروعة وتطبيق القانون على كل المخالفين والمتلاعبين بقوت التونسي والمواد المدعة.وداعا، في ذات السياق، المواطنين الى ترشيد سلوكهم الاستهلاكي، والابلاغ على الحالات المشبوهة في تخزين واحتكار كميات من المواد المدعمة، عبر الرقم الاخضر الموضوع على ذمة المواطنين بوزارة التجارة.وحول تجربة نقاط البيع من المنتج الى المستهلك، قال حريز، ان هذا المشروع محل دراسة مع السلط الجهوية والادارات الجهوية المعنية، باعتبار ان هذا الفضاء التجاري لا يمكن له ان يحقق الجدوى المرجوة الا اذا توفرت فيه ظروف وشروط التسوق اللائقة والمريحة للزائرين.من جهته، أفاد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية، أحمد عمار، بأن وزارة االشؤون الاجتماعية، رصدت مساعدات نقدية خلال شهر رمضان وعيد الفطر قدرها 1 مليون و552 ألف دينار لفائدة العائلات المعوزة في صفاقس، والبالغ عددها 12 ألفا و99 عائلة معوزة، ينتفعون بالاعانة القارة، اضافة الى منحة العائلات المعوزة التي تتزامن مع شهر رمضان وقدرها 2 مليون و550 ألف دينار.وأشار، إلى أن مساعدات قفة رمضان، سيتم إسنادها عن طريق اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي، وذلك في انتظار تحديد حجمها وعددها لفائدة ولاية صفاقس ليتم توزيعها بالتنسيق مع المعتمدين والوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي.وبخصوص استعدادات الادارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس لشهر رمضان، ذكر المدير الجهوي للشؤون الدينية، فتحي الحاج ابراهيم، انه قد تم اعداد حوالي 11 ألف نشاط ديني لهذه المناسبة، من محاضرات ومسامرات ومسابقات واختام قرآنية وحديثية سوف توزع على 627 مسجدا بالجهة.ولفت، الى أنه سيقع كذلك، الاستعداد لاحياء الليالي المميزة في شهر رمضان، على غرار ذكرى غزوة بدر ليلة 17 رمضان، وفتح مكة ليلة 20 رمضان، والاحتفال بليلة القدر ليلة 27 رمضان على مستوى جهوي بالجوامع المركزية، وعلى مستوى محلي، فضلا عن دعوة الائمة والاطارات الدينية الى الاستعداد لشهر رمضان عبر تعهدهم بتنظيم وتهيئة وتنوير بيوت الله، وذلك بالاستعانة مع البلديات والمجتمع المدني.وفي الجانب الثقافي، أفاد مدير الدورة 25 لمهرجان المدينة بصفاقس، النوري الشعري، ان هذه الدورة والتي ستقام من 10 الى 28 افريل القادم، سوف تولي اهمية الى ابناء الجهة وطاقاتها المبدعة، حيث ستخصص 80 بالمائة من العروض الى ابناء الجهة مع الانفتاح على البعد الوطني والعربي.