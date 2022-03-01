جلسة عمل بين وزير الصحة ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة تبحث مشاريع المنظمة لمرافقة المهاجرين في تونس


Publié le Mardi 01 Mars 2022 - 19:48قراءة: 0 د, 32 ث
      
تناولت جلسة العمل المنعقدة اليوم الثلاثاء، بين وزير الصحة، علي المرابط، ورئيس بعثة المنظمة الدّوليّة للهجرة بتونس، عزوز سمري، والوفد المرافق له، جهود المنظمة لمرافقة المهاجرين، والآليات التي ركزتها لتعزيز حمايتهم الصحية، منوّها بمبادراتها لدعم المجهود الوطني لمجابهة كوفيد-19.

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وأكّد الوزير، خلال الجلسة الملتئمة بحضور إطارات الوزارة، على مواصلة التّنسيق بين الهياكل المعنيّة بالوزارة والمنظمة من أجل متابعة تنفيذ مشاريع التعاون القائمة خاصة في مجال دعم القدرات التّقنيّة وتبادل الخبرات بين البلدان في مجال التصرّف في الهجرة.
من جهته، أبدى عزوز سمري استعداد المنظمة لمواصلة التعاون والشراكة المتميّزة مع تونس.

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وتمّ خلال الجلسة تقديم جملة من المقترحات حول بعث مشاريع جديدة ملائمة للمقتضيات الرّاهنة والمستقبليّة لوزارة الصحة.

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