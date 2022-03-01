جندوبة: أهالي قرية "الغراسلية" يطالبون بفكّ عزلتهم ومعتمد بوسالم بالوفاء بتعهداته المتكررة

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لم تشفع زغاريد الأم مسعودة ذات العقد السادس من عمرها، ولا توسّلات ودموع فطّوم والدة الشابة صابرين التي فارقها والدها وهو في ريعان شبابه، لتنهكها عمليات تصفية الدم التي تلازمها منذ أكثر من 15 سنة، ولا استياء شاكر المهملي، الشاب الذي اختار أن يكسر ثقافة الاتكال على الدولة ويقرر الاعتماد على ذاته ويبني مشروعا لتربية عدد من أبقار الحلوب.لم تشفع أحلام الأطفال الذين ينتظرون التحاقهم بالمدرسة، ولا أولئك التلاميذ الذين يضطرون يوميا الى قطع كيلومترات ذهابا وإيابا إلى مدرسة سيدي عبيد وسط الأوحال شتاء والأتربة والغبار في الأيام المشمسة، ولا أولئك المرضى الذين يقصدون مستوصف القرية أو المستشفى المحلي ببوسالم.لم تشفع المكاتيب التي أوصلوها للمسؤولين منذ سنة 2008 ، ولا الثورة التي كثيرا ما علقوا عليها آمالا بتغيير جزء من معاناتهم في مسلك الغراسلية، الذي كثيرا ما حبّرت وصورت في شأنه التقارير الصحفية والإدارية.اليوم، وبعد مرور أكثر من ثلاثة عشر سنة على انتظاراتهم، التي كثيرا ما حظيت بزيارات ميدانية ووفود من المسؤولين المحليين والجهويين، ووعود منظمي الحملات الانتخابية، لم ينجز شيء يفك عزلتهم وينهي مرضهم العضال "رداءة الطريق".أكثر من ثلاثين عائلة من قرية الغراسلية من عمادة سيدي عبيد معتمدية بوسالم، نزلوا اليوم الثلاثاء فور سماعهم بوجودنا لإجراء تحقيق صحفي، على أمل أن تصل أصواتهم وأن تصور معاناتهم وتسمع أصواتهم.مشهد سبقت فيه الدموع الصورة لتخترقها، ونحن ننصت لمعاناة فطوم، التي عجزت ابنتها في هذا اليوم الممطر عن الالتحاق بحصة "الدياليز"، والسبب أن السيارة الناقلة لها لا تستطيع السير في مثل ذلك الوحل، بعد أن غطى سيلان المياه المسلك الموصل إلى قريتها.وحتى جمعية مجتمع التنمية والمواطنة التي كثيرا ما عرّفت بمعاناتهم ووسائل الإعلام التي صورت أوجاعهم كثيرا ما عوتبوا على استقبالهم وشرح معاناتهم أمام عدسات مصوريهم. فرئيس السلطة المحلية الذي زارهم في عديد المناسبات وسط زغاريد الأم مسعودة الحالمة منذ أن أتت إلى هذه الحياة بطريق معبد يفك عزلتها وقطرة ماء تروي عطشها وتريحها من التنقل بحثا عن عين أو حنفية كي تجلب ماء الشرب، لم يرق له أن يقوم الفاعلون الاجتماعيون، من ناشطين في الجمعيات وصحفيين ومصورين، بدورهم في هذا المجتمع.شاكر ذو العقد الرابع من عمره، اضطر في هذا اليوم الممطر أن يسكب عشرات الليترات من الحليب، بعد أن تعذّر على المجمّع المتعاقد معه الولوج إلى القرية. فقوانين التعاقد والمنافسة والالتزام معهم والرامية إلى تزويدهم بالعلف وسلفة كلما اقتضت المستجدات الطارئة، تمنع أن يبيع ما انتجه لغيره.لم يخف حسني الصالحي، رئيس جمعية مجتمع التنمية والمواطنة، عدم فهمه لطول تعطل الوعود والتعهدات التي كثيرا ما ضربها معتمد الجهة لمتساكني القرية بصيانة الطريق وفكّ عزلتهم. ففي سنة 2019 أصدرت الجمعية بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية الأخرى بيانا مشتركا تناول التعريف بمطلب قرية "الغراسلية" البسيط، وطالبت الجمعيات الممضية على البيان السلطة مرجع النظر بالتدخل لإنهاء معاناة لم يكلّ القاطنون في القرية عن التحركات السلمية الراقية إلى الدرجة التي تشعرك بأنهم يعاقبون لأنهم لم يعمدوا إلى غلق طريق أو إضرام النار في جسد أحدهم أو طرد مسؤول، رغم تأكدهم من مماطلاته، وطردهم من مقر المعتمدية في أكثر من مرة، أو إخفاء وجهه بحجة أنه غير متواجد بمقر عمله.مرضى ومزارعو ومعاقو وأطفال وتلامذة وطلبة ونساء ورجال قرية "الغراسلية " لا يطلبون، وفق تصريحاتهم لوكالة تونس افريقيا للأنباء، سوى تعبيد الطريق الموصل الى قريتهم وفكّ عزلتهم وإطلاق طاقاتهم الانتاجية، أو مصارحتهم بالعجز عن الاستجابة لمطلبهم.