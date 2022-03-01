القصرين: العثور على جثة شاب إفريقي في مستودع مهجور بمنطقة حيدرة الحدودية

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عُثر، اليوم الثلاثاء، على جثة شاب في العقد الثاني من عمره، في مستودع مهجور يقع وسط معتمدية حيدرة الحدودية بولاية القصرين، تبين أنه من إحدى دول افريقيا جنوب الصحراء.وأفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، بأنه تم تحويل الجثة الى المستشفى الجهوي بالقصرين لعرضها على الطبيب الشرعي وكشف ملابسات الوفاة، التي تعود حسب المعطيات الأولية، إلى تعرض الضحية للجوع والعطش، خاصة في ظل موجة البرد الشديدة التي تشهدها حيدرة.وأوضح الشعباني في تصريح إعلامي، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين أذنت، بعد إعلامها بالموضوع، بفتح بحث لدى مركز الأمن الوطني بحيدرة، لإجراء التحريات اللازمة حول الهالك، الذي من المرجح أن يكون قد إجتاز الحدود التونسية الجزائرية خلسة.