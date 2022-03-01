ماهر القيزاني مدربا جديدا لنادي حمام الانف

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اعلن نادي حمام الانف يوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن توصله الى اتفاق مع المدرب ماهر الڨيزاني للاشراف على فريق اكابر كرة القدم خلفا للحبيب الماجري.واضاف فريق الضاحية الجنوبية في بلاغه ان تركيبة الاطار الفني لفريق اكابر كرة القدم ستضم ايضا ضياء بن حسين كمدرب مساعد وشمس الدين الذوادي كمدرب مساعد ثانوحسان سعد كمعد بدني وياسر بن عباس في خطة مدرب حراس مرمى.وكان نادي حمام الانف اعلن يوم الاحد الفارط عقب الخسارة خارج القواعد امام اتحاد تطاوين عن انهاء علاقته التعاقدية مع المدرب الحبيب الماجري الذي كان حل في بداية شهر نوفمبر الماضي مكان سامي القفصي.ويتذيل نادي حمام الانف ترتيب المجموعة الاولى برصيد 5 نقاط من انتصار وتعادلين و6 هزائم. وينزل صاحب المركز الاخير للمجموعتين الاولى والثانية في اعقاب المرحلة الاولى مباشرة الى الرابطة المحترفة الثانية.