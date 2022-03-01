ديوان الحبوب يحدد سعر بيع مادة الشعير المورّد لمعامل الشربة والقهوة ومربي الخيول بـ108,481 دينار/قنطار

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حدّد ديوان الحبوب سعر بيع مادة الشعير المورّد إلى معامل الشربة والقهوة ومربي الخيول بقيمة 108,481 دينار/قنطار دون احتساب الكيس، وذلك بداية من 18 فيفري 2022وأضاف ديوان الحبوب في بلاغ نشره على موقعه، مؤخرا، ان ذلك يكون انطلاقا من خزانات الديوان المرخص لها حسب الإجراءات التنظيمية المعمول بها في الغرض.واتجهت أسعار الحبوب الى الارتفاع على المستوى العالمي بفعل الازمة القائمة بين روسيا واكرانيا اللتان تعدان من اكبر منتجي ومصدري الحبوب في العالم الى جانب تخفيض تقديرات الإنتاج على مستوى أمريكا اللاتينية وحاجة السوق الصينية.وسجلت تونس مع موفى ديمسبر 2021، عجزا في الميزان التجاري الغذائي بقيمة 1964 مليون دينار يعود في جانب كبير منه الى ارتفاع واردات الحبوب بنسبة 9ر25 بالمائة.وخصصت تونس مبلغ 3411 مليون دينار سنة 2021 لتوريد الحبوب من بينها 1126 مليون دينار لتوريد القمح اللين و 803 مليون دينار للشعير و 803 مليون دينار للذرة و 679 مليون دينار للقمح الصلب.وشهدت أسعار توريد الحبوب ارتفاعا قدر بنحو 33 بالمائة بالنسبة للقمح الصلب و 7ر30 بالمائة للقمح اللين و 6ر35 بالمائة للشعير و 6ر49 بالمائة للذرة.وبلغت الحصيلة النهائية لصابة الحبوب في تونس لموسم 2020-2021 زهاء 4ر16 مليون قنطار وانتهت الى تجميع 9ر7 ملايين قنطار في حين تقدر الحاجيات الوطنية من الحبوب ما بين 28 و 30 مليون قنطار سنويا