كلثوم كنو: "القانون 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة تشوبه عديد النقائص ولابد من تنقيح فصليه 3 و19"

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قالت المحامية والناشطة الحقوقية، كلثوم كنو اليوم الثلاثاء، ان القانون 58-2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة تشوبه عديد النقائص، ولابد من ادخال تنقيحات على الفصلين 3 و19 منه، باعتبار ما سلط على النساء من تمييز في علاقة بكل ما هو ملكية ارض ازاء منعهن من حقهن في الميراث.واضافت خلال ندوة صحفية انتظمت ببادرة من جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" (مكتب تونس) حول "حملة مناصرة من اجل ضمان حق النساء في الوصول الى الارث في الوسط الريفي"، انه تم اقتراح تعديل الفصل 3 في تعريفه للعنف الاقتصادي ليصبح "كل فعل او امتناع عن فعل من شانه استغلال المراة او حرمانها من الموراد الاقتصادية كالحرمان من الأموال او الميراث او الاجر او المداخيل والتحكم في الاجور...".وشددت على ان ظاهرة منع النساء من الوصول الى الحق في الميراث تعد اشكالا كبيرا يستدعي ضرورة المراجعة القانونية، باعتبار الارث وامتلاك الارض، خاصة في الدواخل والاوساط الريفية، من الحقوق الاقتصادية الواجبة، داعية الدولة الى ضرورة حماية هذه الحقوق من خلال سن نصوص قانونية واتخاذ اجراءات لتفعيل هذه الحماية على ارض الواقع.وبخصوص الفصل 19 المضمّن بقانون 58-2017، والمتعلق بالعقوبات المترتبة عن كل عنف اقتصادي يسلّط على النساء، لاحظت كلثوم كنو ان العقوبة بسيطة ولا تتناسب مع الممارسات المسلطة على المراة لحرمانها من الوصول الى حقها في الميراث.واضافت في هذا السياق، ان الفصل 19 ينص على عقوبة مالية لا تتجاوز 2000 دينار، رغم ان القانون العام وهو الفصل277 من المجلة الجزائية المتعلق بالاستيلاء على مشترك قبل القسمة تترتب عنه عقوبة سالبة للحرية لمن يستولي على مشترك، معلّقة انه "من المفروض ان ينطبق هذا القانون في جميع الحالات".كما اكدت ضرورة تنقيح هذا النص القانوني، سيما وان المشرّع لم يوفر للنساء المعنفات اقتصاديا، بما فيها المراة المحرومة من حقها في منابها في الميراث الحماية المطلوبة، لافتة الى انه تم اطلاق مبادرة للاعتراف قانونيا بان حرمان المراة من الميراث هو شكل من اشكال العنف الاقتصادي، ودعوة العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية ونشطاء المجتمع المدني والشخصيات الوطنية للعمل من اجل تنقيح هذا القانون كي يضمن حماية المراة.ولدى تدخلها، سلطت رئيسة جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي، سلوى كنو الضوء على وضعية النساء في الوسط الريفي، وخصوصا في المجال الفلاحي في تونس، مفيدة ان اكثر من 75 بالمائة من اليد العاملة في الفلاحة نساء، وفي الضيعات العائلية تتجاوز نسبة النساء العاملات بها 80 بالمائة.وتطرقت الى الاوضاع الهشة للمرأة في الريف رغم مساهمتها الكبيرة في القطاع الفلاحي، وخاصة في ما يتعلق بظروف العيش وصعوبة التنقل والاجور الزهيدة، مشيرة الى ان 60 بالمائة من النساء في الوسط الريفي بتونس تعيش تحت سقف الفقر والخصاصة مقابل 92 بالمائة من الرؤساء المستغلين الفلاحيين هم رجال.واضافت في هذا الاطار ان اقل من 5 بالمائة من الاراضي الفلاحية على ملك النساء، واكثر من 80 بالمائة من الاراضي يتم امتلاكها عن طريق الارث، بما يعكس الوضعية الاقتصادية الهشة للمراة في الوسط الريفي الريف، وبالتالي تواصل العنف الاقتصادي المسلط عليها.كما لفتت الى انه تم اعداد دراسة من اجل ضمان حق النساء في الوصول الى الارث في الوسط الريفي في علاقة بتوزيع الميراث والتعريف بالحقوق الاقتصادية، بالاضافة الى تناول معوقات وصول النساء الى حقهن في الميراث وكيفية تدراكها للحد من حرمانهن من الارث وانتهاك حقوقهن.منى