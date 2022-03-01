عدد العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بتونس يبلغ 963 ألف عائلة أي ما يعادل 4 ملايين تونسي يعانون من الخصاصة (وزير الشؤون الاجتماعية)

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قال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي اليوم الثلاثاء، أن عدد العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بتونس بلغ 963 ألف عائلة أي ما يعادل 4 ملايين تونسي يعانون من الخصاصة.وأضاف الزاهي في تصريح ل(وات) خلال افتتاح الندوة الاقليمية حول الاستشارة الوطنية للنهوض بواقع الأخصائيين الاجتماعيين واصلاح قطاع النهوض الاجتماعي التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بمدينة القيروان، انه سيتم الترفيع في عدد المنح لفائدة العائلات المعوزة لتشمل 310 الاف عائلة اضافية خلال سنة 2022وبخصوص المساعدات الاجتماعية خلال شهر رمضان القادم، اكد الوزير ان سيتم العمل على توفير برنامج مساعدة ككل عام لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.يشار إلى ان قانون المالية لسنة 2022، أقر الترفيع في منحة العائلات المعوزة من 180 دينار إلى 200 دينار، على ان يشمل هذا الاجراء 310 الف عائلة، حسب ما صرحت به، وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية، خلال ندوة صحفية انتظمت يوم 28 ديسمبر 2021وفي شان اخر يتعلق بالزيادة الاخيرة في المحروقات ومسالة الدعم، لاحظ وزير الشؤون الاجتماعية أن الدولة تتّجه نحو التعديل الآلي للمحروقات نظرا للتفاوت الكبير الحاصل بين السعر العالمي الحالي لبرميل النفط الذي تجاوز 107 دولار والسعر المدرج بالميزانية لسنة 2022 على اساس 75 دولارا للبرميل الواحد.وفي ما يتعلق بالاستشارة الوطنية للنهوض بواقع الاخصائيين الاجتماعيين، افاد ان الوزارة بصدد تنظيم استشارات اقليمية بمختلف ولايات الجمهورية للانصات الى مشاغلهم لاتخاذ قرارات تمكن من تحسين اوضاع عملهم، مشيرا الى تنظيم اخر ندوة اقليمية يوم غد الاربعاء لتختتم هذه اللقاءات بندوة وطنية سيتم خلالها الاعلان عن اجراءات مهمة للقطاع.