إدارة مكافحة الإرهاب بالحرس تلقي القبض على 55 شخصا بينهم "تكفيريون ومورطون في قضايا إرهابية" (الداخلية)

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ألقت إدارة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني، خلال الأسبوع الماضي، القبض على 55 شخصا من المفتش عنهم، بينهم عناصر تكفيرية وآخرون مورطون في قضايا ذات صبغة إرهابية.وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ في هذا الخصوص، بأن إدارة مكافحة الارهاب بالحرس الوطني تمكنت، خلال الفترة الممتدّة من 21 إلى 27 فيفري الماضي، من إلقاء القبض على31 شخصا من المفتش عنهم، "بينهم ستة عناصر تكفيرية"، و24 شخصا من المفتش عنهم "من أجل تورطهم في قضايا ذات صبغة إرهابية".كما باشرت إدارة مكافحة الإرهاب بالحرس 29 قضية عدلية وتم الاحتفاظ بـ 16 شخصا بعد استشارة النيابة العمومية، وفق ذات المصدر.