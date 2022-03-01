حجز تمثال له قيمة أثرية ومالية هامة أثناء عملية مداهمة لمنزل بتالة


Publié le Mardi 01 Mars 2022 - 13:41قراءة: 0 د, 20 ث
      
حجزت، فرقة الأبحاث والتفتيش بمعتمدية تالة من ولاية القصرين، مساء أمس الإثنين، تمثالا صغير الحجم (رأس إمرأة من حجر المرمر) له قيمة أثرية ومالية هامة وذلك أثناء تنفيذها لعملية مداهمة لمنزل أحد الأشخاص في ضواحي معتمدية فوسانة

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وبين مصدر أمني بالجهة ل(وات) ان النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين أذنت بفتح بحث في الغرض وإحالة التمثال على المخابر المختصة بالمعهد الوطني للتراث لمزيد التثبت من قيمته.

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