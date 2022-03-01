قابس: احياء الذكرى 98 لاستشهاد المناضل محمد الدغباجي


Publié le Mardi 01 Mars 2022 - 14:53قراءة: 0 د, 39 ث
      
أحيت مدينة الحامة، اليوم الثلاثاء، الذكرى 98 لاستشهاد المناضل محمد الدغباجي الذي أعدمته قوات الاحتلال الفرنسي في مثل هذا اليوم من سنة 1924 في ساحة بوسط مدينة الحامة امام اهله بغاية اذلالهم وزرع الرعب في قلوبهم.

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وقد انتظم بالمناسبة وبمبادرة من المكتب الجهوي بقابس لجمعية "الوفاء للمقاومين والمناضلين وشهداء الحركة الوطنية"، موكب خاشع بروضة الشهداء بالحامة بإشراف المعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية قابس صابر البنبلي تلا فيه الحاضرون ومن بينهم العديد من المقاومين والمناضلين فاتحة الكتاب على الروح الطاهرة للشهيد محمد الدغباجي الذي ولد في الحامة سنة 1885 .

وللشهيد محمد الدغباجي مكانة متميزة لدى اهالي الحامة حيث يعد بالنسبة اليهم مثالا للشجاعة ولحب الوطن اذ تمكن من قهر المستعمر الفرنسي بفضل بطولاته والخسائر الكبيرة التي الحقها بجنوده فضلا عن كونه لم يكن يخشى الموت حتى في لحظة إعدامه.

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