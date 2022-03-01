وزارة الشؤون الاجتماعية توضح شروط حصول العاملين في المؤسسات السياحية المتضررة من جائحة كوفيد 19 على منحة استثنائية ب200 دينار

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دعت وزارة الشؤون الاجتماعية المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" والمضمنة بالقائمة المعدة من قبل مصالح وزارة السياحة، الى تقديم مطالب لتمتيع عمالها بالمنح الاستثنائية والظرفية المقدرة بـ 200 دينار شهريا ولمدة أقصاها (06) أشهر لكل عامل طيلة سنة 2022 شرط توقف النشاط بصفة مؤقتة كليا أو جزئيا خلال الشهر المعني بالمنحة مع تواصل العلاقة الشغلية.وأشارت الوزارة في بلاغ لها، الى ان المطالب تودع حصريا عبر المنصة الالكترونية التالية والمعدة للغرض: helptourism.social.tnوتنطلق عملية تقديم المطالب للحصول على المنحة بعنوان شهر جانفي، حسب البلاغ، بداية من يوم الجمعة 4 مارس والى غاية يوم الخميس 10 مارس 2022، وعلى المؤسسات المعنية تجديد تقديم المطالب للحصول على المنحة بعنوان شهر فيفري بداية من يوم 16 مارس والى غاية يوم 22 مارس 2022، ويكون تجديد تقديم المطالب بالنسبة لبقية الأشهر بداية من اليوم الأول إلى اليوم السابع من الشهر الذي يليه.اما بالنسبة للمؤسسات التي لم تتمكن من التسجيل نظرا لعدم ورود معطياتها ضمن القائمة المعدة من قبل وزارة السياحة، يمكنها الاتصال بمصالح الديوان الوطني التونسي للسياحة بالنسبة للمؤسسات السياحية والديوان الوطني للصناعات التقليدية بالنسبة لمؤسسات الصناعات التقليدية قصد تحيين معطياتها (رقم المعرف الجبائي ورقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).