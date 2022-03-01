صدور قرارات تتعلق بلجنة المحتوى والفعاليات المحدثة باللجنة الوطنية لتنظيم القمة الفرنكوفونية، وقرارات لاحداث وحدات تابعة للجنة التنفيذية للقمة

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صدر بالرائد الرسمي الاخير(عدد 22) بتاريخ 28 فيفري المنقضي، قرار عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات لجنة المحتوى والفعاليات المحدثة لدى اللجنة الوطنية لتنظيم القمة 18 للفرنكوفونية بجربة بتونس الى جانب اصدار قرارات تتعلق باحداث وحدات تابعة للجنة التنفيذية للقمةوقد نص الأمر الرئاسي عدد 65 المؤرخ في 31 جانفي 2022 والمحدث للجنة الوطنية لتنظيم القمة 18 للفرنكوفونية بمدينة جربة سنة 2022 في فصله العاشر على احداث لجنة المحتوى والفعاليات واللجنة التنفيذية.وتكلف لجنة المحتوى والفعاليات بالمشاركة في إعداد وصياغة الوثائق النهائية للقمة وضبط برنامج فعالياتها الموازية والتنسيق مع لجنة القيادة التابعة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.وتتعلق مهام هذه اللجنة بالخصوص بالمشاركة في إعداد تصورات للمواضيع والمحاور التي سيتم إدراجها على جدول أعمال القمة، وتصور مبادرات وبرامج عمل قصد عرضها على أشغال القمة، والمشاركة في إعداد وصياغة الوثائق الختامية للقمة.كما تتولى هذه اللجنة حسب القرار الوزاري ، المشاركة في وضع آلية لمتابعة تنفيذ قرارات القمة وتقييم نتائجها، والتنسيق مع مختلف الهياكل الوزارية والإدارية ومع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لإعداد برنامج فعاليات موازية يتم تنظيمها بمناسبة انعقاد القمة، وقيادة التحضيرات المتعلقة بتنظيم المنتدى الاقتصادي الفرنكوفوني والقرية الفرنكوفونية.ويمكن أن تدعى لجنة المحتوى والفعاليات للقيام بمختلف الأعمال التي يكلفها بها رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم قمة الفرنكفونية في إطار مشمولاتها.وتضم لجنة المحتوى والفعاليات وحدتين وهما وحدة المواضيع والبرنامج ووثائق القمة، ووحدة الفعاليات الموازيةوتتمثل مهام الوحدة الاولى في المشاركة في تحديد المواضيع والمسائل التي سيتم تناولها خلال أشغال القمة وفي إعداد الوثائق والمذكرات الخاصة بأشغال القمة وقراراتها وتوصياتها.كما تتولى وحدة الفعاليات الموازية، إعداد برنامج التظاهرات الثقافية والاجتماعية والعلمية والرياضية والأكاديمية التي سيتم تنظيمها بالتوازي مع أشغال القمة، كما تدير التحضيرات المتعلقة بتنظيم المنتدى الاقتصادي الفرنكوفوني والقرية الفرنكوفونية.كما صدرت في نفس العدد من الرائد الرسمي قرارات لوزير الشؤون الخارجية تتعلق بضبط تركيبة ومشمولات 8 وحدات تابعة للجنة التنفيذية للقمة 18 للفرنكفونية بجربة وهي وحدة الصحة ،وحدة الاعلام والاتصال،وحدة الاستشهار وتعبئة الموارد البشرية، وحدة الامن،وحدة البرامج الثقافية والسياحية،وحدة اللوجيستيك،وحدة المراسم والعلاقات العامة، وحدة الادارة والمالية.وكان صدر في الرائد الرسمي يوم 2 فيفري 2022، أمر رئاسي يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بمدينة جربة سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها.