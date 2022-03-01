تونس تفتح جسرا جويا برحلات من رومانيا وبولونيا لإجلاء رعاياها الفارين من الحرب الدائرة في أوكرانيا

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تفتح تونس في غضون ال48 ساعة المقبلة جسرا جويا لإجلاء رعاياها من التونسيين بأوكرانيا في إطار رحلات تؤمن عودتهم الى تونس إنطلاقا من رومانيا وبولونيا المجاورتين لأوكرانيا، وفق ما أعلنه مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية محمد الطرابلسيوأكد محمد الطرابلسي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أن فتح الجسر الجوي لإجلاء التونسيين بأوكرانيا جاء بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ اليوم الأول لإندلاع الحرب في أوكرانياوبيّن مديرعام الدبلوماسية بوزارة الخارجية أن إمكانية فتح الجسر الجوي بداية من اليوم واردة جدا اذا استكملت السلطات التونسية كل الاجراءات الادارية بما فيها رخص العبور وأتمّ الرعايا من التونسيين المشمولين بعمليات الإجلاء كل الاجراءات مشيرا الى أن طائرات تابعة لوزارة الدفاع الوطني وأخرى تابعة لشركة الخطوط التونسية ستشارك في عمليات الإجلاءوذكر أن الوزارة تعمل حاليا على تحيين القائمات الموجودة للتونسيين بالأراضي الأوكرانية مؤكدا أن 320 تونسيا يتواجدون بكل من بولونيا ورومانيا وهم مشمولون بعمليات الإجلاءوأضاف أن الصعوبة التي تواجه عمليات الاجلاء تتمثل أساسا في تعطل النقل نتيجة الحرب داخل الأراضي الأوكرانية مشيرا الى أن وزير الخارجية عثمان الجرندي أجرى عدة اتصالات مع نظرائه من الوزراء الأوروبيين لتأمين عبور التونسيين من المعابر الحدودية قصد إجلائهمكما كثّف سفراء تونس من اتصالاتهم لتعليق الإعتماد على شرط التأشيرة الأوروبية بالبلدان المجاورة لأوكرانيا من أجل إتاحة العبور بالإستناد الى القانون الإنساني، وفق ما بينه مدير الدبلوماسية التونسيةويأتي اعلان تونس فتح جسر جوي لإجلاء رعاياها تزامنا مع وصول أول رحلة إجلاء عبر طائرة عسكرية تابعة لجيش الجو بوزارة الدفاع كان وزير الشؤون الخارجية في استقبالها صباح اليوم الثلاثاء حيث اطمأن على سلامة العائدين وأكد تواصل عمليات الإجلاء الى حين التمكن من إجلاء آخر تونسي بأوكرانيا